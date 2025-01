Dupla de assaltantes é presa pela PM após roubo em posto de combustíveis

Na tarde de hoje (23), por volta das 12h, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos suspeitos de roubar o Posto Kerubins, localizado na Avenida Waldomiro G. de Oliveira, no Jardim Nova Canaã. A ação foi realizada pela equipe composta pelos PMs Cabo Zanetti e Queiroz.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência Policial Militar, a equipe estava em patrulhamento após receber imagens do roubo que havia ocorrido minutos antes no local. Durante a ronda pela Rua Maria de Lourdes Rocha Candini, no bairro Lagoa Azul, os policiais avistaram dois indivíduos em pé ao lado de uma motocicleta CB Twister vermelha, que apresentava características semelhantes às da moto utilizada no crime.

Ao realizar a abordagem, conforme os procedimentos operacionais padrão, os agentes encontraram um simulacro de pistola na cintura de um dos suspeitos, identificado como E.R.D.S., e a quantia de R$ 117,00 em seu bolso. O segundo indivíduo, A.G., tinha em seu bolso esquerdo a quantia de R$ 600,00. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que tiveram seus direitos constitucionais lidos.

Os acusados foram conduzidos ao Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o escrivão de polícia, informou ao delegado de plantão, Drª Dalton de Melo que ratificou a voz de prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência de Crime, formalizando as acusações de roubo.

Os detidos permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e a eficácia nas ações de combate ao crime em Mogi Guaçu.