Estão abertas as inscrições para o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2024

A Secretaria Municipal de Cultura publicou nesta terça-feira, 20 de agosto, o edital de chamada pública de inscrições para o Concurso Miss e Mister da Melhor Idade 2024. O cadastramento pode ser realizado até o dia 20 de setembro. O concurso será realizado no dia 28 de setembro, a partir das 19h, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Os interessados em participar do Miss e Mister da Melhor Idade deverão ter completado 60 anos de idade até o data do concurso.

Para participar, o interessado pode se inscrever presencialmente na sede da Pasta localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, ou por meio de preenchimento de formulário online pelo link: https://bit.ly/4dmr3PC. E o edital completo se encontra disponível no Diário Oficial do Município a partir da página 5 no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTM3ODMw.

As categorias do evento serão divididas como Rainha Melhor Idade (1º lugar), Princesa Melhor Idade (2º lugar), Simpatia Melhor Idade (3º lugar), Musa Melhor Idade (4º lugar) e Glamour Melhor Idade (5º lugar) no feminino; e Mister Melhor Idade (1º lugar) no masculino.

“O nosso intuito é valorizar aqueles que tanto contribuíram para a formação da nossa sociedade, porque eles são os verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes a uma comunidade”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

O júri responsável pela eleição dos melhores candidatos será composto por cinco integrantes definidos pela Secretaria de Cultura, sendo eles ligados a segmentos da moda, beleza e cultura da sociedade civil.

É importante esclarecer que todas e quaisquer despesas preparatórias como, por exemplo, com cabelo, maquiagem, traje, acessórios, transporte e alimentação, quando necessários, serão de inteira e exclusiva responsabilidade de cada participante.