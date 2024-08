“Alice Não Mora Mais Aqui” é a super atração no JukaDani Rock Bar neste sábado, dia 24

Rock da MELHOR QUALIDADE é no JukaDani Rock Bar.

No próximo sábado, 24/08, a banda “Alice Não Mora Mais Aqui” vai trazer todo o poder do rock com uma temática madura e cheia de personalidade. Prepare-se para uma noite onde a qualidade instrumental e a interpretação vocal vão te arrepiar! O destaque da banda vai para o tecladista Fábio Laguna, atualmente atuando na banda de Edua Falaschi, ex-Angra.

Se você é fã de todas as vertentes do rock e valoriza um repertório afiado, esse show é pra você!

Abertura da casa: 21h00

Entradas: R$30,00 por pessoa

Aviso: Não vendemos ingressos antecipados e nem fazemos reservas

Estacionamento: Terceirizado, em frente ao bar

Esperamos vocês

