Engavetamento deixa três feridos na Avenida Mogi Mirim, na Avenida Suécia, motociclista fica gravemente ferido

No final da manhã e no início da tarde desta terça-feira (18), dois acidentes de trânsito foram registrado na cidade, um deles grave.

Avenida Mogi Mirim

O primeiro deles foi na Avenida Mogi Mirim, onde três veículos se envolveram em um engavetamento com bastantes danos materiais aos veículo. O acidente aconteceu próximo a rotatória do Hospital Municipal, em frente a base do SAMU. Os três motoristas sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o PPA (Posto de Atendimento da Zona Norte) para atendimento médico.

O transito ficou interrompido por mais de uma hora até a retirada dos veículos, a Polícia Militar refistrou a ocorrência.

Avenida Suécia

Na altura do Jardim Zaniboni I, um motoboy colidiu contra a traseira de um caminhão que estava estacionado.

Com a colisão, ele foi arremessado ao solo e apresentou uma fratura exposta de grande proporção. A té o helicóptero Águia chegou a ser solicitado, mas ao final, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

Nesta ocorrência, a Guarda Civil Municipal registrou a ocorrência.