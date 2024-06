965 estudantes da rede municipal completam formação do Proerd neste primeiro semestre

O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) da Polícia Militar está formando a primeira turma de 2024, totalizando 965 estudantes do 5º ano do ensino fundamental de 14 escolas municipais, com o objetivo de mantê-lo longe das drogas. O programa existe no município desde 1998 e tem parceria da Secretaria Municipal da Educação.

A formatura foi realizada nos dias 10, 11, 17 e 18 de junho, no Teatro Tupec do Centro Cultural. As crianças fazem o juramento do Proerd, em que prometem, perante os instrutores e os pais, a ficarem longe das drogas e da violência. Os alunos com as melhores redações recebem medalhas e certificados de conclusão do programa. O vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, acompanhou a formatura dos estudantes.

“O Proerd é um belíssimo programa realizado em parceria com as escolas, tanto as públicas quanto as particulares e que alegria ver essas crianças recebendo as orientações para continuarem no caminho do bem. Nosso papel também é o de orientar e levar programas como esse para nossas escolas”, comentou o vice-prefeito.

O Proerd em Mogi Guaçu é realizado pelo 26º BMP/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) desde 1998. Desde então, o programa já formou, na cidade, 39 mil estudantes. O programa é desenvolvido por policiais militares. O programa continua nas demais escolas municipais no segundo semestre.

PROERD – 2024 / 1º SEMESTRE

Feg – Prof. Cid Chiarelli – 104 estudantes

EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental)

Alice de Campos Silva – 92 estudantes

Waldomiro Calmazini – 98 estudantes

Antonio Giovani Lanzi – 36 estudantes

Prefº Carlos Franco de Faria – 55 estudantes

Profº Milton Franco de Faria – 62 estudantes

Profª Isaura Ana de Freitas Campos – 121 estudantes

Anira Franco de Campos – 28 estudantes

Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola – 77 estudantes

Profº Geraldo Sorg – 73 estudantes

Profª Claudina de Oliveira Ramos – 79 estudantes

Profª Emília Vedovello Pedroso – 39 estudantes

EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica)

Padre Estevo Fernando Laurindo – 47 estudantes

Profª Guilhermina Lopes Rodrigues – 54 estudantes