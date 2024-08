Empresa guaçuana Spider P&E se destaca no Rock in Rio Lisboa

A Spider P&E (Projetos e Equipamentos), especializada em projetos, fabricação e instalação de equipamentos terapêuticos sensoriais voltados para reabilitação e desenvolvimento humano para terapia ocupacional, fisioterapia e acessibilidade, instalada no Distrito Industrial Caruso, em Mogi Guaçu (SP), vive um momento inédito em sua jovem história de empreendedorismo e sucesso. A empresa montou e foi a responsável por uma sala de acomodação sensorial no Rock in Rio Lisboa, realizado nos dias 15, 16, 21 e 22 de junho último.

A sala de acomodação e regulação sensorial é um espaço controlado de estímulos para pessoas neurodivergentes (com autismo, dislexia, TDAH, síndrome de Tourette, discalculia, disgrafia, etc.) O recinto possui controle de luz, som, cores suaves e recursos comprovados cientificamente e eficazes no processo de regulação sensorial e controle emocional. No local é disponibilizado um kit sensorial para o usuário utilizar dentro e fora da sala. Tudo para proporcionar ambiente protegido e controlado de riscos para pessoas com neurodivergências (dificuldades intelectuais ou múltiplas).

As acomodações sensoriais proporcionam suporte emocional e afetivo para que os usuários possam ser acolhidos e se organizar, garantindo o processo de regulação e interação. Os kits sensoriais, na verdade, são emprestados e no final do evento foram devolvidos. Cada kit é composto de óculos feito em policarbonato, um spinner (aparelho para auxiliar pessoas que sofrem com ansiedade, estresse, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade) em plástico, uma trava de dedos feito em tecido, policarbonato e esferas ,uma ficha de comunicação alternativa em papel e um abafador feito em plástico ABS (Acrilonitrila, Butadieno e Estireno) e espuma.

Através da parceria com a 7Senses de Porto foi disponibilizada uma equipe de Terapeutas Ocupacionais especializados para acolhimento e acompanhamento das pessoas durante o evento.

A participação no Rock in Rio Lisboa consolidou a entrada da empresa guaçuana no mercado português, iniciada em fevereiro deste ano. “A oportunidade de estarmos em Portugal, num evento mundialmente conhecido, com essa inovação, que é a sala sensorial, veio ao encontro de nossos sonhos, que é o de levarmos nossos produtos para outros continentes”, comemora a sócia-diretora da Spider P&E, Michele Gabriel de Melo.

Para ela, que, ao lado do marido Ezequiel Miquéias Marques, é proprietária da empresa, o Rock in Rio Lisboa também proporcionou a oportunidade de conscientizar as pessoas sobre a importância das salas específicas para indivíduos neurodivergentes ou que tenham questões sensoriais, em especial as pessoas com autismo.

“Sabemos o quanto nossos produtos são necessários, pois acompanhamos as demandas de mercado e o mais importante: a realidade das pessoas que necessitam deles, incluindo os terapeutas e seus clientes. Por isso, nos comprometemos a sermos os melhores pesquisadores, desenvolvedores e fabricantes de produtos sensoriais do mundo e escolhemos Portugal, ou melhor Portugal nos escolheu desde o primeiro momento que chegamos no país”, acrescenta Michele.

Ela comenta que todos na Spider P&E estão muito felizes com toda a receptividade, parceria e carinho recebidos em território luso. “Tanto que a Spider Portugal Ltda. já é uma realidade!”, enfatiza a diretora, agradecendo em seguida o Grupo Rock World pela oportunidade e abertura para “essa ação de grande importância para toda a sociedade”.

Michele estende os agradecimentos a outros parceiros como a Clínica Stimuly (terapeuta Luciana Portella, que faz parte da idealização das salas ) e Espaço Integrando, “que são os alicerces desse projeto”; a Winn Fashion, “pelo apoio e agilidade nas sacolas dos kits sensoriais”; Mauro Alfaiate, “querido cliente, parceiro e amigo que ajudou muito em tudo nos bastidores”; além de todos do grupo Rock World (Thiago Amaral e equipe – Duda, Mariana, Fernanda); 7Senses; e, principalmente, o gestor comercial da Spider, Romeu Nardo Júnior, que acompanhou e ainda acompanha todas as ações em Portugal. “Vocês são Incríveis!”, externa a executiva.

A EMPRESA

A Spider P&E teve início em 2011, quando seu sócio-diretor, o projetista Ezequiel Miquéias, foi apresentado à terapeuta ocupacional Lígia Carvalho (Clínica Ludens) para elaboração de equipamentos para Integração Sensorial. Ezequiel acompanhou e projetou os equipamentos de acordo com as necessidades a ele apontadas e obteve alta aceitação de seu trabalho por todos, conquistando respeito e confiança dos melhores profissionais brasileiros e do estrangeiro. A empresa foi efetivada, de fato, em 2013, em Mogi Guaçu (SP), onde atualmente possui três unidades.

Com a aceitação de seus produtos, a Spider P&E alcançou rapidamente uma abrangência nacional. Em 2017 começou a construção de seu complexo industrial em Mogi Guaçu no Estado de São Paulo, sempre com o objetivo de fornecer equipamentos de alta qualidade, seguros e com preço justo para fazerem a diferença na vida de seus clientes. Através de trabalho conjunto com terapeutas, fisioterapeutas e psicólogos, entre outros profissionais da saúde, a Spider atende clientes em todos os estados brasileiros e no exterior.

Até o momento, a empresa guaçuana enviou seus produtos para 11 países (Angola, Argentina, Austrália, Chile, Portugal, Espanha, China, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos ) e também consultoria para projetar o melhor espaço em clínicas, escolas ou residências. A linha de produtos da Spider totaliza 330 itens, que são aplicados para tratamento e desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. A Spider conta com 130 colaboradores e atende sete mil clientes no Brasil e no exterior. É atualmente a maior empresa brasileira do setor.

Fotos: Romeu Nardo Júnior