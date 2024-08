Secretaria de Cultura inicia inscrições para o 39º Feteg

Estão abertas as inscrições para o 39º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival ocorrerá no período de 4 a 21 de outubro, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. O credenciamento é gratuito e deve ser realizado até dia 23 de agosto somente por um professor ou pessoa responsável pelo grupo teatral de cada escola.

As escolas interessadas em participar podem fazer as inscrições de forma gratuita por meio do formulário online https://bit.ly/Form_FETEG_2024

ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, durante o horário comercial, mediante entrega dos documentos solicitados pelo edital.

O Feteg tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão. “Utilizando o teatro como forma de conscientização e reflexão e incentivando a formação e expansão de grupos de teatro estudantil, nós podemos proporcionar para a população momentos de lazer, cultura e entretenimento”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

Mais informações sobre a realização do Festival de Teatro do Estudante Guaçuano pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTMxOTMz.

O festival será dividido nas seguintes categorias:

a) infanto-juvenil – escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio;

b) adulto – escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio;

c) infanto-juvenil/adulto – escola particular de ensino fundamental e médio); d) livre – instituições de cursos livres, técnicos e/ou profissionalizantes). DE

Os dias do espetáculo serão reservados para o evento por meio de sorteio que acontecerá no dia 11 de setembro, uma quarta-feira, às 14h. na sala de vídeo Maria Célia Stábile, no Centro Cultural, com a presença de representantes dos grupos. Havendo ausência, caberá ao grupo acatar a data sorteada.

“Os grupos poderão decidir em caráter consensual pela troca de datas, não havendo necessariamente separação entre os dias da categoria infanto-juvenil, adulto, infanto-juvenil/adulto e livre”, explicou.

É importante destacar que todas as despesas necessárias para a montagem das peças e transporte ficarão a cargo da escola, devendo a mesma retirar o material do local de realização do festival após a apresentação. O julgamento dos grupos será feito por pessoas do meio artístico-cultural. Uma chamada pública de credenciamento será realizada pela Secretaria de Cultura.

Todos os grupos inscritos receberão certificados de participação e os grupos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares das categorias infanto-juvenil, adulto, infanto-juvenil/adulto e livre receberão troféus, assim como os indicados aos prêmios de melhor atriz, ator e direção.