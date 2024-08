Eleições 2024: Mogi Guaçu tem 172 candidatos na disputa por 13 vagas na Câmara Municipal

Após a conclusão dos processos de escolha dos candidatos pelos partidos políticos, os 16 partidos que irão participar das eleições municipais de Mogi Guaçu registraram um total de 172 nomes na Justiça Eleitoral para concorrer às 13 vagas da Câmara Municipal para o mandato de 2025-2028.

Dentre esses 16 partidos, 13 apresentaram chapas completas com 14 candidatos cada, com exceção do PCdoB, que não terá candidato a vereador, do Podemos, que terá 6 candidatos, e do Avante, que lançará 12 candidatos.

De acordo com a legislação eleitoral vigente, 30% das candidaturas devem ser reservadas a mulheres, totalizando 5 nomes para as siglas com chapa completa. A lista completa dos candidatos registrados está disponível nas atas das convenções partidárias, os nomes poderão estar sujeitos a alterações.

Candidatos a Vereador:

PSD (Partido Social Democrático) 55

André Bueno

Carlos Kapa

Cleber Goleiro

Dib Antonio

Guilherme da Farmácia

Hugo Dias

Luca Pescador

Marcelo Sartori

Paulinho do Cavaco

Delegada Judite de Oliveira

Eliete de Madureira

Mara Flores

Maria Helena Chiarini

Marilu Lealdini

PSDB (45) e Cidadania (23):

Alair Bellini Junior

André Galhardoni do Samae

Ariovaldo

Fabinho Banca Capela

Galinho

Kleber

Marçal do Sindicato

Natalino Tony Silva

Pablo Mogi Guaçu Consciente

Aline Barati

Dri da Padaria

Joelma CFC

Paula Gallo

Vânia Ribeiro

PP (PROGRESSISTAS) 11

Cesinha

Chicão do Açougue

Henrique Godói – Ique

Jéferson Luís

Mosca

Paulinho

Paulo Pequeno

Pinafo do Esporte

Rogério Porcínio

Ana Arruda

Andreia Andreazi

Dra Monica Dentista

Roberta Aiello

Rose Domingues

REPUBLICANOS (10):

Comandante Daniel

Dico Faustão

Ditão da Ambulância

Dr Valdomiro

Douglas Santos

Julherme do Jukadani

Luciano da Saúde

Meloni

Pastor Elias

Adalgisa do RH

Eline Libras

Enfermeira Thati Póvoa

Lili Chiarelli

Vivi do Raio-X

MDB (15)

Adriano da Guarda Batatinha

Adriano da Mata

Agostinho da Farmácia

Bruno Mendonça

Chiquinho Galera

Dr Gustavo Franco

Julio Biro Radialista

Luís Zanco da Farmácia

Raphael Locatelli

Ana Filomeno

Mari Meneghel

Professora Adriano Baruffi

Sandra Lima

Viviane Enfermeira

PRD (25)

Dum Dum

Fábio Monteiro

José Wesley

Juninho Endoidou

Marcelo Milanez

Raimundo Pintor

Renato Costa – Filho do Zé do Karango

Sinésio Rural

Zé Singapura

Ana Amélia

Belinha Protetora de Animais

Daluane Stanley

Professora Valéria

Zezé Modas

PODEMOS (20)

Eder Eufrásio

Donizete Frajola

Ronaldo

Valdenício Nilsinho

Willian Motorista Aplicativo

Néia

AVANTE (70)

Antônio Brunheroto

Chapolim das Trufas

Gordinho Pancada

Kall Colla

Minguita

Marcelinho Paredão

Peixe

Cilmara Bolo

Dani Costa

Maria da Auto-Escola

Su Tóffoli

Vera Manara

UNIÃO BRASIL (44)

Adriano Carretela

Ezequiel Capoeira

Laércio da Guarda

Pezão

Professor Ênio

Samuel Profeta

Sargento Emerson

Tezinho das Chácaras Alvorada

Tiago Setin

Ana Priscila da Saúde

Cléo do Hotel

Eunice Cremasco

Lia da Saúde

Priscila Leone

SOLIDARIEDADE (77)

Cleyriston Chrispim

Daniel Bueno

Edison Moreira

Felipe Pires

Felipe Hannemann

Irmão Agnaldo

Mapelli

Pedrinho do Esporte

Val

Aline Nutricionista

Lu Colla

Ruth Marques

Síndica Ana Flávia

Xu da Pastelaria

PL (22)

Alex Tailândia Filho Zé Pneu

Carlos Nunes do Esporte

Danilo Dolfini

Davi Rampazzo

Dr Zé Luís Bueno

Juninho Plácido

Lopes da Farmácia

Osmar Mira do Depósito

Vavá Verdulin

Ana Paula

Josiane Brunheroto

Regiane Neta Marieta Floriano

Rose Ferreira

Sandra Cazetta

PSB (40)

Cachorrão

De Carli do Hospital

Dr André Advogado

Dudu Ferreira

Marcos Leiturista

Mateus Cola do Karango

Prof Leandro Longo

Professor Walter

Thomaz Caveanha

Claudia Malta

Marcia Dainezi

Mila Viagens

Rosangela do Esporte

Teresa Vitorino

PT (13), Partido Verde (43) e PCdoB (65)

Helião

Marcelo da Ambulância

Matheus Fortunato

Pedro Liston

Professor Marcelo Costa

Rodrigo Peguin

Sandro Moreli

Toshiba da Agropet Líder

Valderi Baiano

Ana Bittencourt

Claudia Miguel

Euza Guedes

Maria Horacio

Marilda Nogueira