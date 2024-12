Educação: seminário destaca práticas inovadoras de leitura e escrita na formação da Educação Fundamental I

A Secretaria Municipal da Educação promove nesta sexta-feira, 13 de dezembro, o seminário do Programa Boas Práticas de Leitura e Escrita com a finalidade de apresentar os projetos desenvolvidos com os estudantes da rede municipal de ensino da Educação Fundamental I do 1º ao 5º ano. O programa faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) do Ministério da Educação, juntamente com o programa estadual Alfabetiza Juntos – São Paulo Lê na Idade Certa.

O evento acontece nos dois períodos do dia no auditório da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMFM), na Cachoeira de Cima. E no decorrer do dia, cerca de 500 profissionais, entre diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, professores e auxiliares de educação participarão do seminário. Os profissionais foram divididos em duas turmas, sendo uma das 8h às 11h30 e a outra das 13h30 às 17h.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, falou que a finalidade do seminário é apresentar os projetos desenvolvidos com os estudantes da rede municipal do 1º ao 5º ano. “Estamos concluindo mais um ano letivo com êxito, porque todos vocês contribuíram e muito com esse trabalho. Vocês caminham para que Mogi Guaçu seja um exemplo da formação básica para outros municípios com os excelentes resultados que temos alcançado recentemente”, comentou.

Durante o evento, um dos projetos desenvolvidos no ano letivo de 2024 foi exibido por cinco estudantes da EMEF João Bueno Junior, no Jardim Centenário. As crianças apresentaram a Dança Matriz Africana Maracatu de Baque Virado ao som da música Ganga Zumba – Nação Pernambuco.

Em Mogi Guaçu, são 28 unidades escolares que atendem a demanda dessa faixa etária de alfabetização básica, sendo 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental I (EMEFs) e quatro Escolas Municipais de Ensino Básico (Emebs).