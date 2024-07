Corpo de homem é localizado sem vida em lagoa no Jardim Hermínio Bueno

No final da tarde desta segunda-feira (29), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram solicitados para retirar o corpo de um homem que estava boiando em uma lagoa que fica localizado na Avenida Honório Orlando Martini, divisa entre o Bairro Jardim Hedy e Hermínio Bueno.

Pelas informações iniciais, há motivos para acreditar que a vítima sofreu violência, ou seja, foi assassinado, no entanto, o local passou por perícia, e o corpo foi removido para o IML onde passará por necropsia, o que poderá ratificar as causas da morte. A identidade do corpo ainda não foi possível e a Polícia Civil vai investigar o caso.