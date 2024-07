Acidente fatal tira a vida de empresário dono da Cachaçaria Água Doce e Boteco Vô Jaca

Foi confirmado a notícia do falecimento do empresário Wendel Muniz Campos, de 50 anos, em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (29), em Brotas. Wendel era o fundador da rede Água Doce Cachaçaria, com unidade em Mogi Mirim, e também criador do Boteco Vô Jaca, com estabelecimentos em Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira.

Segundo informações, Wendel retornava de Tupã, onde havia participado de uma convenção da franquia Água Doce, quando se envolveu no acidente na rodovia SP-225, na zona rural de Brotas. Socorrido inicialmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de Itirapina.

Com mais de 25 anos de história, a cachaçaria Água Doce em Mogi Mirim se tornou um marco na gastronomia regional, conquistando clientes de diversas cidades. Já o Boteco Vô Jaca, criado posteriormente, também conseguiu fidelizar um público assíduo em suas três unidades.

De acordo com o portal Grupo Rio Claro, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada, mas não conseguiu preservar o local do acidente, uma vez que a motocicleta de Wendel já havia sido removida. Não há detalhes sobre as causas do sinistro, pois não havia testemunhas oculares.

A viúva, Juliana, foi contatada e orientada a comparecer ao hospital. O corpo de Wendel será cremado, atendendo a um desejo dele de não ter velório. Os estabelecimentos ligados ao empresário permanecem fechados nesta terça-feira (30) em sinal de luto.

Uma perda irreparável para a gastronomia da região, que perde um de seus empreendedores de maior destaque e reconhecimento público.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim