Segurança realiza Curso de Táticas Operacionais para 40 GCM’s

A Secretaria Municipal de Segurança de Mogi Guaçu promove entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, o Curso de Táticas Operacionais (CTO). O curso é direcionado para 40 guardas civis municipais de 15 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Amazonas. Mogi Guaçu participa do treinamento com seis guardas civis municipais, além do secretário de Segurança, Élzio Romualdo.

O CTO tem como objetivo formar equipes de elite para combater crimes violentos contra o patrimônio conhecidos hoje por “novo cangaço”, como, por exemplo, de criminosos que seguem em comboios de carros blindados para roubar instituições financeiras ou empresas de guarda e transporte de valores.

“Com cerca de 90% de treinamento prático, o curso terá foco na coibição de crimes, como assalto a bancos, roubos de carro-forte e também na formação para conter sangramentos ativos em situações que possam ocorrer no dia a dia e que representem risco à vida”, explicou Élzio Romualdo.

O treinamento tem carga horária de 80h e terá atividades práticas nas seguintes localidades: sede da Guarda Civil Municipal (GCM) e no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, ambos no Imóvel Pedregulhal; e no Estádio Stand de Tiro, na Cachoeira de Baixo. Além deste locais, também serão realizadas aulas teóricas no Centro Guaçuano de Educação Profissional (Cegep), no Imóvel Pedregulhal.