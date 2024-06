Com cobertura vacinal em 34,93%, campanha contra a gripe é prorrogada em Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, na manhã desta terça-feira, 4 de junho, a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) no município até o dia 28 de junho. As doses estão disponíveis para o público acima de seis meses nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu. Para se vacinar, basta comparecer ao postinho de saúde mais próximo de sua residência.

Além disso, a Secretaria de Saúde também promoverá uma campanha pontual de imunização contra a gripe para os grupos prioritários, que são pessoas acima de 60 anos, adultos com comorbidades, gestantes e puérperas – mulheres até 42 dias após o parto -. Esta ação acontecerá no próximo sábado, 8 de junho, nas unidades do Big Bom Supermercados (Centro e Parque Cidade Nova), no período das 8h às 15h.

A prorrogação do prazo em Mogi Guaçu segue uma orientação estabelecida pelo Governo do Estado de São Paulo e busca também ampliar a cobertura vacinal na cidade que, até o momento, atingiu apenas 34,93% de toda a população e os índices estão abaixo do esperado, conforme dados abaixo.

Cobertura dos grupos

Idosos: 38,77%

Gestantes: 14,63%

Comorbidades: 22,42%

Crianças: 27,07%

Trabalhadores da Saúde: 23,96%

Trabalhadores da Educação: 23,65%

População Geral: 3,94%

“A vacina é segura e protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A cobertura ainda está abaixo do esperado e a vacina é a melhor forma de prevenir sintomas graves e mortes por gripe. Reforçamos o apelo para que a população receba a imunização, a dose é segura e eficaz”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária (VISA), Rosa Maria Pinto.

Horário de imunização contra a Influenza

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

•UBS Guaçu Mirim;

•UBS Zona Sul;

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•UBS Zona Norte

•USF Zaniboni II;

•USF Ypê Pinheiro;

Demais

De segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

•USF Hermínio Bueno;

•USF Eucaliptos;

•USF Rosa Cruz;

•UBS Ypê II;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Guaçuano;

•USF Fantinato;

•USF Santa Terezinha;

•USF Chaparral;

•USF Suécia;

•USF Santa Cecília;

•UBS Martinho Prado Júnior;

•UBS Zaniboni I;

•USF Chácaras Alvorada.