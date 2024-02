Centro Esportivo AICA começa a receber serviços de instalação de esquadrias, marmoraria e de pintura 

Os serviços de revitalização do Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro, prosseguem nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, com os serviços de instalação de esquadrias, de canaletas meia cana e de marmoraria. Além disso, começou também a pintura da quadra poliesportiva e está previsto para os próximos dias a colocação de areia no espaço que abrigará a quadra de areia.

No espaço já foram realizados os trabalhos de construção de arquibancadas, drenagem de águas pluviais, instalação dos postes de iluminação externa das quadras poliesportiva e de areia e a pintura dos alambrados. Também estão entre os serviços executados a reforma dos vestiários, que receberam novo telhado, vasos sanitários, pias, revestimentos de pisos e azulejos, instalações elétricas e uma nova caixa d’água.

Além disso, o Centro Esportivo do AICA também irá ganhar novos equipamentos como, por exemplo, conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, poste com rede de voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete e playground. A revitalização prevê também a reforma do calçamento em concreto e a instalação de gramas e de bancos e lixeira.

A revitalização do centro esportivo tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) e está recebendo um investimento de R$ 920 mil. A previsão é que a obra seja concluída até abril.