Cantora sertaneja Monika Ferry conquista o mercado nacional com lançamento de seu primeiro single

A cantora Monika Ferry, que vem trilhando seu caminho na música sertaneja desde 2021, desponta como uma das promessas do mercado nacional. Com a gravação de seu primeiro single, intitulado “Conversa Fiada” e dirigido pelo produtor musical Vilmar Cirqueira, a artista se prepara para dar saltos importantes em sua carreira.

Dividindo seu tempo entre toda Região de Campinas, Monika traz em seu repertório canções sertanejas e do gênero “sofrência”. Sua voz tem sido frequentemente comparada às de cantoras consagradas no mercado sertanejo. No entanto, a cantora acredita que há espaço para todos no mercado, desde que se trabalhe com humildade, seriedade e muita fé em Deus.

No segundo semestre do ano passado, a Guaçuana lançou sua primeira música, “Conversa Fiada”, que já acumula mais de 100 mil visualizações no Youtube. Além disso, a faixa vem conquistando cada vez mais ouvintes em todas as plataformas digitais pelo país, com mais de 600 rádios tocando sua música de trabalho. O sucesso se estende por estados como Ceará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, entre outros.

A cantora também conta com o apoio de duas rádios na Flórida, nos Estados Unidos. “A música é boa, e se é boa, a gente toca”, afirmou Wanderlei Barbosa, diretor da rádio Terra Nativa FM. Relatos semelhantes foram compartilhados por outros radialistas que apoiam Monika Ferry. Segundo o produtor musical Vilmar Cirqueira, a música “Conversa Fiada” tem uma letra que toca as feridas das mulheres, e as pessoas estão ávidas por um motivo para desabafar, talvez esse seja o motivo do seu sucesso.

Monika Ferry revelou que, desde pequena, foi influenciada por diversos estilos musicais, mas o sertanejo sempre ocupou um lugar de destaque em sua vida, citando artistas como Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Leandro & Leonardo e Chitãozinho & Xororó.

Questionada sobre seus planos para 2024, a cantora respondeu: “Já em janeiro, vamos trabalhar em um novo projeto, mantendo o estilo conhecido como ‘Sofrência Sertaneja’. Esperamos alcançar um público ainda maior, acreditando que tudo é conquistado passo a passo, com qualidade, determinação e fé. Podem esperar coisas boas para este ano”.

Monika Ferry promete continuar surpreendendo e conquistando seu espaço na música sertaneja, com sua voz marcante e letras que tocam o coração do público. Fique ligado nas novidades e projetos da cantora ao longo do ano.