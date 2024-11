Campanha Fique Sabendo mobiliza todo o Estado na luta contra o HIV e a sífilis 

Com a participação inédita dos 645 municípios paulistas, a 17ª edição da Campanha Fique Sabendo tem como objetivo reforçar a importância da testagem e prevenção na saúde pública. É importante destacar que o dia 1º de dezembro é o Dia Internacional da luta contra a Aids e da Campanha Dezembro Vermelho, que foi instituída no Brasil em 2017.

Em Mogi Guaçu, as ações de combate e prevenção contra o vírus e a doença serão realizadas nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante o período oficial da campanha entre 2 e 6 de dezembro no horário de atendimento normal das unidades, das 7h às 16h. No entanto, há a possibilidade de a ação ser estendia até 31 de dezembro.

A enfermeira da Vigilância em Saúde, Ana Paula Cunha, ressaltou que é de suma importância a mobilização da comunidade guaçuana, porque o quanto antes a pessoa tiver o diagnóstico, mais eficaz será o tratamento. “Todas as unidades de saúde estão preparadas para realizar os testes rápidos. O cidadão deve procurar o postinho mais próximo de sua residência para fazer o teste. É rápido e sai, no máximo, em 30 minutos”, explicou.

Ela disse que também será feito um trabalho com orientações sobre prevenção e acesso à informação acerca do assunto. “Saber faz toda diferença. Permite que a pessoa diagnosticada receba tratamento precocemente e garanta maior qualidade de vida sem as consequências negativas do diagnóstico tardio”, ressaltou.

Campanha Fique Sabendo contra o HIV e a sífilis

Segunda a sexta-feira das 7h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zaniboni I

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

USF Ypê Pinheiro

USF Fantinato

USF Chaparral

USF Martinho Prado Júnior

USF Guaçuano

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecilia

USF Herminio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

USF Alto dos Ypês

USF Chácaras Alvorada

USF Suécia