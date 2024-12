Renovias realiza 151 atendimentos em edição do Bate Coração na Ingredion

O Programa Bate Coração atendeu, gratuitamente, caminhoneiros que estiverem estacionados no pátio da empresa Ingredion, em Mogi Guaçu, entre os dias 26 e 27 de novembro. A ação voltada à saúde do caminhoneiro é fruto de uma parceria entre a Renovias e a empresa do setor alimentício.

Esta é a terceira vez que a Concessionária disponibiliza toda sua estrutura de atendimento em saúde para garantir a consulta médica e os exames de rotina gratuitos, na sede da empresa parceira. As outras ações ocorreram em 2023. Foram realizados 151 atendimentos, sendo que 70,20% do público já havia participado de outras edições do Bate Coração. Entre os caminhoneiros, 79,31% estiveram anteriormente na campanha promovida pela Renovias.

Este ano foram realizadas outras quatro edições do Bate Coração, sempre pensando no bem-estar e na saúde do caminhoneiro. A equipe do Programa Bate Coração é composta por um médico, dois enfermeiros, três técnicos de enfermagem e um condutor de ambulância (socorrista).

Além das consultas médicas e dos exames de glicemia, eletrocardiograma e aferição da pressão arterial, os motoristas também recebem uma cartilha com orientações sobre alimentação saudável, dicas posturais e informações relevantes sobre segurança no trânsito.

Esta edição da campanha contou ainda com serviço gratuito de corte de cabelo e de check-up de caminhões. O setor de Ouvidoria da concessionária também esteve no evento e registrou a opinião dos motoristas quanto ao serviço nas rodovias administradas pela Renovias, estreitando os laços e divulgando os canais de relacionamento com os usuários. Uma equipe da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) também esteve no local para promoção relacionada ao Novembro Azul.