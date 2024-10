Bandido morre ao trocar tiro com PM em ocorrência de grande apreensão de drogas em Mogi Mirim

Em Mogi Mirim (SP), a Polícia Militar (PM) realizou uma operação que resultou na morte de um homem de 38 anos e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, simulacros de armas de fogo, uma pistola, além de munições de vários calibres. Um homem foi morto durante confronto com políciais militares do 1° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

O caso foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 3, na região do Santa Luzia/Bi-Centenário, na zona norte do município mogimiriano.De acordo com informações iniciais da PM, equipes do 1° BAEP de Campinas, se deslocaram até o município de Mogi Mirim, para averiguação em uma residência no bairro Santa Luzia, na zona norte.

Ao chegarem no endereço, foram recebidos a tiros por um indivíduo, que acabou sendo alvejado. Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento, no entanto, o indivíduo não resistiu, sendo constatado o óbito.Em vistoria, foi localizado grande quantidade de drogas em tabletes e eppendorfs, munições de vários calibres, uma pistola calibre 9mm foi apreendida com o indivíduo, além de simulacros de arma de fogo.

Objetos apreendidos:

Munições: Nove munições calibre 9mm oito munições calibre 38, uma munição calibre 762, vinte munições calibre 380. Arma:1 pistola Taurus, calibre 9 milímetrosSimulacros:

Um simulacro de fuzil e dois simulacros de pistola

Celulares:Três aparelhos celulares Balança precisão

Quatro balanças Drogas:194 tijolos maconha – 137,20 Kg714, Eppendorfs com cocaína – 0,826 kg7000 eppendorfs vazio

Máquina cartão1 maquininha Pag seguro.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. Fonte: Mogi Hoje