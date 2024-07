Nova infraestrutura de iluminação começa a ser instalada na Avenida Lorenço Gerbi

A Prefeitura de Mogi Guaçu segue realizando os trabalhos de melhoria e modernização da iluminação pública em diversas áreas da cidade. Nesta semana, por meio do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM), foi iniciada a instalação de nova infraestrutura na Avenida Lourenço Gerbi. A via irá receber 144 postes de concreto com luminárias LED.

“Vamos instalar os novos postes de concreto ao longo da Lorenço Gerbi até a divisa com Estiva Gerbi. O serviço atende a um pedido do prefeito Rodrigo Falsetti. Uma equipe atuará nesse local e outra continua com a troca das luminárias convencionais por LED na Zona Sul da cidade”, explicou Jerry Adriano Zenari, responsável pelo Departamento de Iluminação Pública.

A nova iluminação em LED na Avenida Lorenço Gerbi faz parte do programa de melhorias na iluminação pública que está sendo colocado em prática na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. Já são 42 bairros 100% LED, além de avenidas, praças, áreas verdes e canteiros. A substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED faz parte do programa Cidade Iluminada. A Zona Sul será a primeira região a ter iluminação 100% LED.

“O objetivo é ampliar a luminosidade dos locais e aumentar a economia no consumo de energia, afinal, as lâmpadas LED são mais eficientes, têm maior durabilidade e são mais econômicas, além de contribuir para melhorar a segurança da população nas vias públicas. Sem dúvidas é um grande avanço na infraestrutura urbana de Mogi Guaçu”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Segundo o prefeito, o objetivo é estender o projeto de iluminação LED para toda a cidade. “Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais o sistema de iluminação pública de ruas e avenidas. Já são mais de 40 bairros 100% LED e, em breve, teremos a primeira região a atingir esse objetivo, que é a Zona Sul, onde o trabalho ainda é feito. Depois, iremos para a região dos Ypês”, reforçou o chefe do Executivo.

“Estamos gradativamente substituindo as lâmpadas convencionais garantindo mais modernidade, economia no consumo de energia e luminosidade adequada e apropriada para a segurança da nossa população”, finalizou ao lembrar que vias importantes da cidade, como a Lorenço Gerbi, serão priorizadas.