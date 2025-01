Acidente entre duas carretas deixa motorista gravemente ferido na Rodovia SP 342

Na noite desta quarta-feira (15), um grave acidente envolvendo duas carretas aconteceu na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu. O incidente resultou em um motorista com ferimentos graves e outro sem ferimentos.

Segundo informações da concessionária Renovias, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 179, no sentido Leste, entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. Um dos motoristas perdeu o controle do veículo e colidiu na parte traseira da carreta à frente. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Renovias foram acionadas para prestar atendimento no local, incluindo ambulâncias, suporte para tráfego e guinchos, com a colaboração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A vítima com ferimentos graves foi retirada dos destroços da cabine e levada para a Santa Casa de Mogi Guaçu. Até o momento da publicação, não havia atualização sobre seu estado de saúde.

A faixa da direita foi interditada para os atendimentos, mas o tráfego na região não apresenta lentidão. (Com informações: Mogi Hoje)