Acender das Luzes no dia 1º de dezembro abre programação do Natal Encantado 2023  

O Acender das Luzes é o primeiro evento da programação do Natal Encantado 2023. A estreia dos enfeites natalinos desse ano está marcada para o dia 1º de dezembro, a partir das 19h, na Praça Rui Barbosa, o Recanto. No local, o público presente poderá conferir ainda apresentação da Banda Sinfônica e da Cantata de Natal com as crianças do PAS! Programa Adolescente, sim, além de praça de alimentação e feira de artesanato. A ação é uma parceria da Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

A Secretaria Municipal de Cultura está realizando os ajustes finais para a divulgação da programação artística do Natal Encantado. As apresentações vão acontecer no período de 13 a 17 de dezembro, no palco do Parque dos Ingás. As atrações musicais e as apresentações das academias de dança serão divulgadas no início da próxima semana. Todos os eventos têm entrada franca e o público poderá contar com praça de alimentação, feira de artesanato e ainda a presença do Papai Noel no Parque dos Ingás.

“Serão cinco dias de atrações no Parque dos Ingás, além da tradicional Parada de Natal e o Acender das Luzes dando o pontapé da iluminação natalina no município. Estamos preparando uma programação especial que irá agradar toda a família. Teremos uma parceria com o Governo do Estado e duas apresentações diferenciadas para a programação do Natal Encantado”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

A tradicional Parada de Natal acontecerá no dia 13 de dezembro, às 19h30, e com mudança de local, agora, no Parque dos Ingás. Logo após a passagem dos personagens e do Papai Noel, haverá duas apresentações no palco do Parque dos Ingás contratadas pela Acimg: MPB – Meu Povo Brasileiro- da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e A Noite Mágica de Natal com os personagens da Parada de Natal.

Outro diferencial na programação do Natal Encantado será o novo endereço da casinha do Papai Noel, um dos lugares mais procurados pelas crianças. Esse ano, a Casa do Noel foi montada no antigo prédio do Senac, que terá entrada pela Praça do Recanto. As visitas começam a partir do dia 1º de dezembro, quando acontece o Acender das Luzes e o comércio já pode ficar aberto até às 22h.

Iluminação

A Acimg está a todo vapor promovendo toda a iluminação de Natal em parceria com a Prefeitura. Além da decoração em todo o Parque dos Ingás, o trabalho se estenderá às Praças Rui Barbosa, o Recanto, Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, Praça dos Expedicionários e Praça Padre Armani, além de alguns postes das ruas centrais, ponte de ferro, Distrito de Martinho Prado Junior e Chácaras Alvorada.

Chamadas Pública

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 24 de novembro, o edital para artesãos interessados em trabalhar no evento Acender das Luzes – Natal Encantado de 2023. As inscrições poderão ser realizadas apenas no dia 27 de novembro, das 17h às 18h, de forma presencial, na sede da Cultura, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, n° 2651, Jardim Camargo.

A presente chamada visa selecionar até 15 artesãos para trabalhar no evento. O sorteio para a definição dos selecionados será no mesmo dia e local das inscrições, às 18h. Os interessados deverão acompanhar o sorteio presencialmente. A gravação do sorteio ficará disponível no canal do Youtube da Secretaria de Cultura: https://tinyurl.com/3694296f. Vale destacar que os artesãos inscritos no cadastro de Mapeamento Artístico e Cultural de Mogi Guaçu terão preferência no sorteio. Cadastro disponível no link: https://bit.ly/cadastroculturalguacu

Além disso, a Secretaria de Serviços Municipais comunicou a abertura das inscrições para os ambulantes que queiram trabalhar no evento. O cadastramento poderá ser realizado no mesmo dia 27 de novembro, de maneira presencial, das 8h30 às 9h30, na sede da Divisão de Fiscalização da Pasta responsável, localizada na Avenida Paulista, nº 338, Jardim Centenário.

Serão oferecidas até 11 vagas para o ramo de comércio de alimentos, sendo elas direcionadas para: pastel/salgados, cachorro-quente, churrasquinho, hamburguer, doces, churros, massa/pizza, pescados e fruto do mar, sorvetes, lanches, batata chips; e outras três vagas para o ramo de bebidas, sendo elas: chopp/cerveja artesanal (duas vagas) e bebidas quentes, batidas e sucos.

A definição será feita mediante a realização de um sorteio, no mesmo dia e local, às 10h. O edital completo pode ser conferido no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDI4MDYz

Programação Natal Encantado 2023

1º de dezembro

Acender das Luzes

Praça Rui Barbosa, a partir das 19h

13 de dezembro

Parada de Natal

Parque dos Ingás, a partir das 19h