Mogi Guaçu fecha setembro com saldo positivo de mais de dois novos mil empregos 

A cidade de Mogi Guaçu fechou o mês de setembro com saldo positivo de 2.088 novos empregos gerados ao longo do ano. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado supera em mais de duas vezes o número alcançado por Mogi Mirim e por Jaguariúna – e é seis vezes maior que o alcançado por Itapira. Segundo o levantamento, foram registradas, no município, 20.392 admissões e 18.304 desligamentos nos primeiros nove meses de 2023.

Para o prefeito Rodrigo Falsetti, a notícia reflete a retomada de confiança do setor privado no potencial de Mogi Guaçu. “Comemoramos há duas semanas, por exemplo, a transformação da filial da multinacional italiana Smalticeram, aqui na cidade, em matriz nacional. Anunciamos também a chegada de mais um empreendimento do grupo Randoncorp, previsto para o começo do ano que vem. São passos que reforçam nosso otimismo e que sinalizam que estamos no caminho certo”, disse.

O saldo, de acordo com o Caged, foi alavancado pelos setores de Serviços, Indústria e Agropecuária, que registraram avanços expressivos em novas contratações. No Comércio e na Construção, todavia, houve leve retração.

Vagas disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu tem hoje 246 vagas disponíveis para intermediação de emprego em 101 diferentes ocupações. O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua São José, 49, na Vila Júlia, atua no acolhimento de currículos e no registro de novas oportunidades de trabalho para aproximar a mão de obra local das empresas que estão contratando novos funcionários.

A relação de vagas abertas está disponível para consulta no Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. Basta clicar em PAT e consultar a listagem. O telefone para contato é o (19) 3841-7323 e o (19) 3891-5300.

“Nosso objetivo diário é contribuir para que o trabalhador de Mogi Guaçu encontre uma ocupação. Tenha emprego e renda. E para que ele melhore de vida. É bom para as famílias e bom para a nossa cidade”, destacou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.