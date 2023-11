1º Festival de Cultura Hip-Hop será no domingo e 3º Feira Afro na segunda, dia 20 

No próximo domingo, dia 19 de novembro, a Secretaria Municipal de Cultura vai promover um evento inédito no munícipio. A 1ª edição do Festival de Cultura Hip-Hop de Mogi Guaçuserá realizada a partir das 10h, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Camargo. O evento tem o objetivo de celebrar a essência vibrante e diversa da cultura Hip-Hop. A entrada é franca.

No local, o público encontrará uma praça de alimentação com opções variadas de comidas e bebidas, além de atrações musicais, com shows de rap, batalhas de rima e pinturas em grafite. A batalha de rima acontecerá em dois horários diferentes, sendo a primeira fase às 14h e a final às 16h. Através da avaliação de MCs voluntários, serão selecionados os dois melhores MCs da batalha, que receberão uma premiação. O local também contará com uma feira de artesanato.

Programação

11h – Show de Rap

11h – Grafite

13h – Show de Rap

14h – Batalha de Rima

15h – Show de Rap

16h – Fase final da batalha de Rima

17h – Show de Rap

Feira Afro

Para movimentar a segunda-feira, 20 de novembro, feriado estadual do Dia da Consciência Negra, a Secretaria Municipal de Cultura vai realizar a 3ª Feira Afro de Mogi Guaçu. O evento contará com uma programação recheada durante todo o dia em alusão ao Dia da Consciência Negra com o objetivo de celebrar a riqueza da cultura africana. A Feira começa a partir das 9h, no Centro Cultural.

No local, às 19h, acontece o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro de Mogi Guaçu, um dos destaques do dia. Homens e mulheres com idade entre 15 e 40 anos disputarão as faixas de Rainha do Pérola Negra (1° lugar), Princesa do Pérola Negra (2° lugar), Simpatia do Pérola Negra (3° lugar) para o feminino e Mister Beleza Afro (1° lugar) para o masculino.

Os ganhadores vão receber uma faixa, coroa e premiação, de acordo com a respectiva colocação final no concurso. O concurso será dividido em três etapas, sendo elas: desfile com trajes típicos africanos, desfile de biquíni ou sunga e desfile de gala. O concurso recebe o apoio e parceria voluntária da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG).

A ACAG também vai promover uma feijoada no local, ao meio-dia. Além disso, os interessados vão encontrar uma praça de alimentação, feira de artesanato e um show com Paulinho do Cavaco e convidados.

Programação

9h – Encontro de grupos de capoeira

14h – Show com Paulinho do Cavaco e convidados

16h – Atrações artísticas

19h – Concurso Pérola Negra