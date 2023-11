Homem que agredia companheira e fazia ameaças é preso pela PM no Chaparral

Na noite desta quinta (16), por volta das 22h00, uma ocorrência grave de ameaça, violência doméstica e danos ao patrimônio público foi registrada no bairro Jardim Chaparal, em Mogi Guaçu. A equipe responsável pela intervenção era composta pelos policiais militares identificados como, Cb PM Pozzer e Sd PM Simioni, com o apoio de outros profissionais.

Ao chegar ao local dos fatos, acompanhados por outras viaturas, os policiais encontraram as partes envolvidas exaltadas, porém sem lesões aparentes. Após o contato inicial, foi possível obter informações sobre o ocorrido a partir do relato da vítima, identificada como B. C., enquanto o autor, identificado como F. C. N., continuava ameaçando a vítima, afirmando que a mataria e destruiria o imóvel assim que os policiais saíssem.

Diante da gravidade da situação, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor. A vítima foi conduzida pela guarnição, enquanto o autor foi levado em outra viatura. Ao chegarem à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, o autor demonstrou resistência, quebrando o vidro traseiro do lado direito do veículo com chutes e desacatando as equipes policiais.

Após ser informado sobre o ocorrido, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, elaborando o Boletim de Ocorrência, registrando os crimes de ameaça, violência doméstica e danos ao patrimônio público. O indivíduo permaneceu sob custódia, aguardando as devidas providências judiciais, e a perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários no local.