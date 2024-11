1º Encontro dos Conselhos Municipais de Mogi Guaçu é promovido no Centro Cultural

Na manhã da última sexta-feira, 8 de novembro, foi realizado o 1º Encontro dos Conselhos Municipais de Mogi Guaçu. O evento, que teve como tema Valorização de Interação entre as Políticas de Direitos, aconteceu no Centro Cultural, no Jardim Camargo, e abrangeu todos os conselhos do município.

Idealizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), o encontro foi presidido pela presidente, Silvana Aparecida Moura Biachini Bonfim, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). “A ideia foi unir todos os conselhos do município para promover uma integração e fortalecimento, tendo como objetivo principal o de levar conhecimento para os conselheiros sobre as suas responsabilidades e importância de cada função”, comentou o secretário da SAS, Cássio Santos.

A palestrante Érica Prudente falou sobre o tema do encontro aos participantes. Ela é psicóloga, especialista em Gestão de Projetos e Políticas Públicas; com expertise na área de humanas, gestão de projetos, gestão de pessoas; mediação de conflitos e atuou como Presidente e Conselheira do CMPI – Conselho Municipal da Pessoa Idosa Diadema Gestão 2018/2022 e 2023/2025.

Entre os órgãos presentes no encontro estiveram o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM); Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA); Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONDEFI) e Conselho Municipal do Idoso (COMID)

Também participaram o Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho Municipal de Saúde (CMS), Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), além de integrantes da Política Cultural de Mogi Guaçu e Secretaria Municipal de Segurança.