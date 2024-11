Unidades de Saúde irão promover ações de prevenção ao câncer de próstata

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, durante este mês, as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu irão promover diversas ações para estimular os homens a cuidarem melhor de sua saúde.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Cristina Aparecida David, explicou que as atividades serão realizadas o mês inteiro no horário normal de atendimento das 7h às 17h. Além disso, ações pontuais durante três sábados de novembro serão realizadas. “Essas ações têm como objetivo não apenas detectar doenças precocemente, mas, também, conscientizar os homens sobre a importância de manter uma rotina de cuidados com a saúde, prevenindo doenças graves e promovendo qualidade de vida”, comentou.

Calendário

As ações da campanha do Novembro Azul em Mogi Guaçu começam a partir deste sábado, 9 de novembro, com a abertura de dois postinhos em horário diferenciado das 7h às 12h, sendo a UBS Zaniboni I e UBS Zona Sul. E na próxima segunda-feira, 11 de novembro, as Unidades de Saúde da Família (USFs) Alto dos Ypês e Santa Terezinha terão o horário de atendimento para os homens estendido até às 20h.

No sábado, 23 de novembro, as UBSs da Zona Norte e Centro de Saúde e a USF Chácaras Alvorada estarão abertas das 8h às 12h. E a UBS Guaçuano das 7h às 12h. Já no sábado, 30 de novembro a UBS Ypê II e as USFs Santa Cecília e Chaparral terão o horário de atendimento das 7h às 12h.

Entre as ações previstas estão consultas e exames preventivos para avaliação geral de saúde, realização de exames clínicos, verificação de pressão arterial e de glicemia capilar e triagem de fatores de risco para câncer de próstata e outras doenças, além da solicitação de exame de sangue que ajuda a identificar a presença de câncer de próstata e outras doenças prostáticas, como, por exemplo, o de Antígeno Prostático Específico (PSA).

“Esse público também vai receber orientações sobre a saúde masculina por meio de palestras e sessões informativas que abordarão temas, como câncer de próstata, câncer de pênis, diabetes, hipertensão, obesidade e doenças sexualmente transmissíveis e ainda aconselhamento individual sobre a importância dos cuidados preventivos e do check-up regular”, informou a coordenadora.

Novembro Azul: ações de prevenção ao câncer de próstata

Segunda a sexta-feira das 7h às 17h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zaniboni I

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

USF Ypê Pinheiro

USF Fantinato

USF Chaparral;

USF Martinho Prado Júnior

USF Guaçuano

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecilia

USF Herminio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cru

USF Alto dos Ypês

USF Chácaras Alvorada

USF Suécia

Ações

Sábado, 9 de novembro, das 7h às 12

UBS Zaniboni I

UBS Zona Sul.

Segunda-feira, 11 de novembro, das 7h às 20h

USF Alto dos Ypês

USF Santa Terezinha.