16 ruas sem infraestrutura receberão pavimento novo no início de 2023

Já está em andamento o processo licitatório que prevê a contratação de empresa para promover infraestrutura necessária em 16 vias de Mogi Guaçu. O investimento será feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida do município. São vias que vão receber infraestrutura completa num investimento de mais de R$ 8 milhões.

A abertura dos envelopes com as propostas está agendada para o dia 16 de dezembro. A meta da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) é iniciar as melhorias o quanto antes. “São 16 ruas que não possuem nenhum tipo de infraestrutura e são endereços conhecidos da população que esperam há anos por melhorias. Vamos recapear mais de 70 ruas, além dessas 16 que vão receber novo pavimento”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A infraestrutura será feita em 16 vias que terão asfalto novo, além de guias e sarjetas. A melhoria chega em várias regiões do município, como os distritos industriais Getúlio Vargas e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último teve duas ruas pavimentadas esse ano.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali- Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá- Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini- Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil- Jardim São Luiz

Rua José Arten- Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco- Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos- Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos- Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim- Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo- Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano- Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel- Chácara do Ouro

Rua Antenor B. da Cunha- Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito F. de Camargo- Jardim Novo I

Rua Ophélia Apucarana- Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila- Loteamento Parque Real

Recapeamento asfáltico

A Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) também iniciou processo licitatório para o recapeamento asfáltico de 34 ruas do município pelo Programa São Paulo sem Papel. O convênio com o Governo do Estado de São Paulo foi assinado pelo prefeito Rodrigo Falsetti num investimento de R$ 5 milhões com contrapartida do município no valor de mais de R$ 4 milhões.

A contratação da empresa que ficará responsável pelos serviços de recapeamento irá acontecer ainda esse ano. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 19 de dezembro. A meta da Prefeitura é realizar a licitação da segunda etapa do programa ainda no início do próximo ano, pois o processo está em análise junto ao sistema do Governo Estadual.