Visita à APAE de Mogi Guaçu para Avaliação do Local de Recebimento do Equipamento Pedia Suit Subsidiado pela Fundação Internacional de Lions Clubes

Na última segunda-feira, 02, membros do Lions Clube realizaram uma visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi Guaçu com o objetivo de conhecer e avaliar as instalações que receberão um novo equipamento de Pedia Suit. Este importante recurso terapêutico será adquirido com subsídios fornecidos pela Lions Clubs International Foundation (LCIF), reforçando o compromisso da organização em apoiar causas humanitárias e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Durante a visita, os representantes do Lions Clube, Leão Rosana Luz, Governadora Distrito LC-3, Leão Augusto César Rossi, Assessor Clube Eficiência Distrito LC-3, Leão Octavio Pessine Junior, Presidente, e Leão Benedito Toso de Arruda, Past Presidente, foram recebidos pelo presidente em exercício da APAE, Jairo José Elesbão, e o Coordenador Administrativo, Jony Cezar de Lima Curcio, que apresentou as dependências da instituição e destacou a importância do equipamento Pedia Suit para o atendimento dos alunos. Este método terapêutico é amplamente reconhecido por seu potencial em ajudar crianças com distúrbios neurológicos a alcançar marcos motores importantes, promovendo um desenvolvimento mais harmonioso e integrador.

O equipamento, que será adquirido com o apoio da LCIF, permitirá que a APAE amplie seus serviços, oferecendo terapias mais avançadas e eficazes para seus alunos. Além disso, a visita possibilitou um diálogo aberto entre a equipe da APAE e os representantes do Lions Club, fortalecendo os laços de parceria e comprometimento com a causa.

A aquisição do Pedia Suit representa mais um passo significativo na missão do Lions Club e da LCIF de promover inclusão social e proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas atendidas pela APAE.

Nesta data foi dado um largo passo, com expectativa de que, em um futuro breve, as crianças possam começar a usufruir dos benefícios proporcionados por esta tecnologia de ponta.

Lions Clube Internacional, Nós Servimos!

Seja você também nosso sócio e faça parte do maior clube de serviços do mundo.