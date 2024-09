Homem é preso em Mogi Mirim por maus-tratos a animais

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Militar prendeu um homem identificado como M. por maus-tratos a um cachorro no Parque da Empresa, em Mogi Mirim. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que alertou as autoridades sobre agressões ao animal.

A equipe da PM, composta pelo cabo Wellington e pelo soldado Renato Luiz, chegou ao local por volta das 9h00 e, ao olhar pelo alambrado, encontrou o cachorro com ferimentos visíveis na cabeça e próximo à pata direita. O morador da residência, quando questionado, alegou que o animal havia sido atropelado na noite anterior e negou ter agredido o cachorro.

No entanto, diante das lesões constatadas e da falta de socorro ao animal, a equipe policial decidiu prender M. por maus-tratos. A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada para dar apoio à operação.

Com a colaboração da GCM, foi possível entrar em contato com uma ONG de proteção animal, que enviou o representante J. e a veterinária B. D. G. G. para avaliar o estado do cachorro. Além disso, uma defensora dos animais da região também compareceu ao local para acompanhar a situação.

Após a prisão, M. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada Dra. Raquel Cazzali registrou a ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O cachorro, após atendimento veterinário, ficará sob a custódia da ONG, que se comprometeu a cuidar dele até sua recuperação.

Esse caso destaca a importância da denúncia de maus-tratos a animais e a atuação das autoridades e organizações de proteção na defesa dos direitos dos animais.