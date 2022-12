Licenciado, vereador Luciano assume Secretaria Municipal de Saúde

A partir desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o vereador licenciado Luciano Firmino Vieira assume o comando da Secretaria Municipal de Saúde após convite feito pelo prefeito Rodrigo Falsetti. Ele assume a pasta no lugar do enfermeiro Gildo Martinho de Araújo, que retorna para o Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos na função de administrador hospitalar.

Luciano é funcionário de carreira da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua na área de Recursos Humanos há 35 anos. “O Luciano é conhecedor da área e acompanha há mais de 30 anos a rotina da Secretaria. Além disso, tem demonstrado ao longo dos anos que é parceiro da cidade. Ele chega para somar e nos ajudar a tornar a Saúde cada vez mais dinâmica e eficiente, preservando o olhar cuidadoso às pessoas”, comentou o prefeito.

Falsetti analisa que a Saúde do município avançou nesses dois anos de governo com diversas melhorias concretizadas, mas que a meta é ampliar os atendimentos tendo como desafio agilizar a fila de espera por cirurgias, especialmente da ortopedia. “Nós assumimos com uma fila gigante de cirurgias e exames represados. Apesar de termos avançado, temos como objetivo zerar a fila em todas as especialidades”, destacou.

“Não tinha como falar não a um convite do prefeito Rodrigo. Sei do empenho dele em melhorar a nossa cidade e na Saúde não é diferente. Vamos trabalhar juntos para resolver as prioridades e levar uma Saúde com qualidade para toda a população. A Secretaria de Saúde tem uma equipe engajada e proativa. E vamos, juntos, traçar metas e objetivos”, comentou Luciano.