Vereador Jéferson Luís reivindica em Brasília, verbas para renovação da frota do SAMU

O Vereador Presidente da Câmara Municipal, Jéferson Luís, tirou a semana passada para visitar o Ministério da Saúde, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e também o gabinete de vários Deputados Federais na Capital brasileira, Brasília/DF, na pauta, requisição de verbas e emendas para favorecer diversas áreas da cidade que necessitam de melhorias o dinheiro para o término de obras.

No Ministério da Saúde, Jéferson Luís pleiteia verbas para que seja realizada a renovação da frota do SAMU de Mogi Guaçu. Já no FNDE, a solicitação é de verbas para o término das obras da Creche do Jardim Hermínio Bueno, que deverá atender diversas famílias da região do Jardim Hedy.

Já no gabinete do Deputado Federal Maurício Neves, o pleito tinha como foco o Orçamento Nacional de 2025 que será votado na Câmara dos Deputados. O Deputado que já encaminhou para Mogi Guaçu mais de R$ 5 milhões em verbas que foram destinadas para a Saúde da cidade, a maior da história. Desta vez, Maurício Neves deve incluir no Orçamento da União, novas emendas que deverão beneficiar Mogi Guaçu. O Deputado também intermediou junto ao Ministério da Saúde a reinvindicação de Jéferson Luís em favor do SAMU, na renovação da frota municipal.

