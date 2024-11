Veículo roubado e outro clonado são apreendidos pela GCM após serem flagrados pelo Sistema Muralha Digital

Nesta sexta-feira (22), o Sistema Muralha Digital da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu emitiu um alerta sobre a entrada de um veículo marca/modelo Tigo no município. Após o alerta, equipes da Guarda Civil Municipal iniciaram a abordagem do veículo. Durante as consultas e verificação de documentos, foi constatado que o referido automóvel possuía registro de roubo. Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a adoção das providências legais.

Ainda nesta sexta, o Sistema também emitiu um segundo alerta, desta vez envolvendo um veículo marca/modelo Chevrolet Tracker que adentrou o município. Após abordagem pela Guarda Civil Municipal, foram realizadas consultas que identificaram que o veículo apresentava indícios de clonagem, estando com o emplacamento adulterado. Assim como na primeira ocorrência, o veículo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Ambos os veículos foram apreendidos.