PAT divulga 178 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (25)

178 Vagas distribuídas em 72 ocupações

AÇOUGUEIRO (8032651): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência mínima de 8 meses na função. Conhecer carne bovina, suína e aves. Vaga sexo indiferente. Escolaridade ser alfabetizado. AJUDANTE DE ARMAZÉM (8044894): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Organizar o armazém, organizar os produtos, separar os pedidos, carregar mercadorias no caminhão, entre outras atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS (8018973): Necessária experiência como servente de obras. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8038831): Exercer a função de ajudante de serralheria, ter experiência na área comprovada em carteira ou carta de encaminhamento. Vaga masculina, escolaridade indiferente. CNH: não exigida. AJUSTADOR MECÂNICO (8052828): Necessário conhecimentos básicos com ferramentaria, ajustagem e mecânica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (8052992): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Com ou sem experiência, ou ajudante geral que se interesse pela vaga. Moradores de Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ARRUMADEIRA DE HOTEL – SERVIÇOS GERIAIS (8003286): Exercer a função de serviços gerais dentro de hotel. Disponibilidade de escala 6×1. Idade entre 25 e 45 anos. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho para conseguir cumprir horário, ou morar próximo à avenida Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: A ou B para se locomover até o trabalho. ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO (8052466): Responsável em fazer manutenção em geral na área civil, elétrica e hidráulica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8052697): Necessária experiência com rotinas administrativas de recursos humanos e departamento pessoal. Vaga masculina. Ensino técnico ou superior na área de rh. AUXILIAR DE COZINHA (8021910): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar a cozinheira, agilidade, organização, limpeza, pontualidade, comunicação e responsabilidade. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR FINANCEIRO (8024119): Experiência comprovada em contas a pagar e receber. Necessário ter pacote Office. Ensino superior/técnico completo ou cursando em Administração ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE LABORATÓRIO (8019209): Necessário estar com CRQ ativo. Profissional irá monitorar ordens de produção, fichas de análise, lançamento de informações no sistema, recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias, gerar solicitação de compra, preparo e envio de amostras/produtos, calibração de equipamentos, auxílio em análises, elaboração de relatórios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo / Técnico em Química. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (8018901): Limpeza de áreas comuns, banheiros, vestiários, áreas externas, atuar com EPI´S e equipamentos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8019244): Efetuar carga e descarga das mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada. Auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8051329): Necessário ter atuado na área produtiva com montagens e linha de produção e operação de máquinas em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO (8033799): Familiaridade com ferramentas e elétrica. Maior de 18 anos. Foco em serviços de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8052759): Efetuar limpeza da caixa de embalagem reciclável da empresa. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE VIDRACEIRO (8026643): Experiência em montagem e desmontagem de carros em geral e troca de faróis, retrovisores e lanternas. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B AZULEJISTA (8036229): Saber assentar revestimento e piso. Experiência na função. Gratificação por produção. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. BALCONISTA VENDEDORA (8026233): Trabalhar diretamente com atendimento no balcão e clientes. Possuir conhecimento em pacote Office. Ter boa comunicação. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. BORRACHEIRO (8015602): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CONSULTOR DE VENDAS (8029740): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de formação (consultas, inputs, planilhas). Desejável experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRA (8021870): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Cozinhar, agilidade, organização, limpeza, pontualidade, comunicação e responsabilidade. Vaga feminina. Ensino médio completo. COZINHEIRO (A) (8037859): Necessária experiência na função. Sexo e escolaridade indiferentes. COZINHEIRO (A) (8050925): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência na função, bom relacionamento interpessoal, liderança, experiência com corte de carnes. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE ELÉTRICA (8051720): Necessária formação na área de Elétrica. Experiência em cargo de liderança, e vasta experiência em subestação. Vaga masculina. Ensino médio completou ou superior na área. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (7974610): Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ELETRICISTA I OU II (8051492): Responsável pela troca de lâmpadas, infraestrutura, manutenção predial, conhecimentos máquinas CNC – comandos e Máquinas industriais – CLP. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA III (8050911): Possuir vasto conhecimento e experiência na área subestação. Curso técnico na área de elétrica. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO I (8041832): Instalar fiações, quadros de distribuição, tomadas interruptores e iluminação nos edifícios da fábrica. Participar da manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétricos, seguindo as orientações do eletricista responsável. Realizar manutenções regulares em sistemas elétricos, identificando e corrigindo problemas como falhas em circuitos e sobrecargas. Interpretar e seguir esquemas elétricos e plantas baixas para assegurar que as instalações estejam de acordo com os projetos. Vaga masculina. Ensino médio completo com Certificado em Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR-10. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO III (8041814): Realizar manutenção preventiva e corretiva elétrica de baixa e alta tensão em máquinas e equipamentos elétricos, como fornos, máquinas de fundir, transportadores, motores, painéis de controle, sistemas de resfriamento e alta tensão como transformadores, disjuntores, barramentos e outros equipamentos elétricos. Identificar e solucionar problemas elétricos usando ferramentas de diagnóstico. Interpretar esquemas elétricos, diagramas manuais de operação. Garantir que todos os procedimentos de segurança sejam seguidos, minimizando riscos de acidentes. Trabalhar em conjunto com outros departamentos para resolver problemas relacionados a eletricidade. Manter registros de manutenção, inspeções e reparos realizados. Participar da modernização de equipamentos e sistemas elétricos. Vaga masculina. Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ouárea correlata. EMPREGADA DOMÉSTICA (8053891): Vaga temporária 30 dias. Experiência com serviços de casa em geral e cozinha. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (8041749): Responsável pela coordenação de atividades de manutenção elétrica de baixa e alta tensão, ser responsável por liderar e gerenciar as atividades de manutenção elétrica nas subestações de energia elétrica, como também as atividades de manutenção nos equipamentos do setor de fundição, orientar a equipe de manutenção predial garantindo a eficiência, segurança e confiabilidade dos sistemas elétricos. Atuar junto a equipe de PCM no planejamento de atividades de manutenção preventiva e preditiva e implementação de melhorias. Vaga masculina. Ensino técnico ou Superior em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas. FISCAL DE LOJA (8040603): Será um diferencial ter experiência com vendas e atendimento ao público. Não exigido experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo FONOAUDIÓLOGO (7974086): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em fonoaudiologia. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8006118): Funilaria e pintura de caminhões. Ter conhecimento na área. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): Realiza serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e laterais amassadas. Faz reparo e instalação de peças e elementos diversos e chapas de metal. Reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, atua com recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB INSTALADOR DE ALARMES (8046315): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimento das NR’S – 11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. INSTRUTOR DE CURSO LIVRES – INGLÊS (8045438): Ministrar aulas de inglês, aplicar e corrigir atividades avaliatórias, realizar reuniões de pais e filhos. Conhecimento e fluência em inglês, habilidades em organização e comunicação, disponibilidade de horário. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Experiência na função. JOVEM APRENDIZ EM AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (8009504): Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral. Demais atividades oriundas a função. A partir de 18 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. LAVADOR DE VEÍCULOS (8015640): Atua com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir meios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LÍDER DE ELÉTRICA (8051826): Indispensável conhecimento em Subestação. Formação técnica ou superior na área de elétrica e experiência em liderança de equipe. Vaga masculina. Ensino médio completo. LUBRIFICADOR (8022801): Necessário possuir curso Moop. Executar serviços de lubrificação mecânica, lavagem de veículos e controle de óleo lubrificante e combustível, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e o prolongamento de sua vida útil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL (8052808): Conhecimento de lubrificantes, capacidade de diferenciar os diferentes tipos de lubrificantes, familiaridade com ferramentas e equipamentos utilizados na lubrificação industrial, com máquinas e equipamentos industriais, como torno, fresadoras, furadeira, brunidoras, unidades de lubrificação e centrais hidráulicas. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE CARRETA (8015810): Responsável pela manutenção corretiva e preventiva em carretas, revisão de suspensão, freios e sistema de ar, revisão de cubo de roda e troca de rolamento e reparo, troca de reparo 5º roda. Vivência na área. Disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MECÂNICO DE MANUTENÇÃO III (8052900): Realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas de fundição, fornos, moldadores e equipamentos auxiliares. Diagnosticar falhas mecânicas e propor soluções eficazes para a resolução de problemas. Executar reparos e ajustes em componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Participar na implementação de melhorias e inovações que aumentem a eficiência e segurança do setor. Substituir peças desgastadas antes que causem falhas. Montar e desmontar máquinas e componentes para reparos ou substituições. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e Curso técnico na área. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8033758): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Foco em serviços ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MEIO OFICIAL ELETRICISTA (8051111): Responsável pela troca de lâmpadas, infraestrutura e manutenção predial. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE HIDRANTE (8019051): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA CARRETEIRO (8026657): Motorista de carga rodoviária. Vaga masculina. Ensino médio completo. Experiência na função. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7974281): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS (8054440): Transportar cargas em rodovias nacionais e internacionais, verificar condições de funcionamento do veículo, examinar plano de viagens e características das cargas. Cumprir legislação de trânsito. Ter experiência como motorista Trunck. Ter CNH C, D ou E. ensino fundamental completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (8043276): Habilidade de operar veículo pesado e equipamentos, caminhão rollon e julieta, saber se comunicar para interagir com clientes, curso de MOPP. 24 meses de experiência na função. Local de trabalho Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E. MOTORISTA DE MICRO ÔNIBUS (8052853): Vaga para trabalhar na Estiva Gerbi – Vaga Temporária 15 dias para cobertura de férias. Ter curso e experiência em transporte coletivo, conhecer as cidades de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8055357): Carregar e descarregar caminhão, movimentação de mercadoria dentro do armazém, experiência em pantografia, transpaleteira elétrica e torre alta. Experiência em armazenamento rack. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8044844): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Organizar armazém, organizar os produtos, separar pedidos, carregar mercadorias no caminhão, entre outras atividades, operando empilhadeira. Necessário curso de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8019196): Profissional responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Além disso, é sua função zelar pelas boas condições desse transporte, garantindo seus uso com segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE LOJA (8040716): Exercer a função de assistente de loja. Será um diferencial ter experiência com vendas e atendimento ao público. Não é exigido experiência em carteira. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. PADEIRO (8032593): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência de 1 ano na função de padeiro. Vaga sexo indiferente. Escolaridade ser alfabetizado. PEDREIRO (8026820): Necessária experiência mínima de 06 meses na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PEDREIRO (8041664): Ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de base, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos e acabamento em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Experiência comprovada. PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO (8052985): Experiência na área de PCM. Conhecimento dos tipos de manutenção sendo preventiva, preditiva e corretiva, em gestão de peças sobressalentes, gestão de KPI’S. Experiência em software de gestão de manutenção, diferencial conhecimento módulo PM SAP. Conhecimento em normas regulamentadoras e auditoria. Vaga masculina. Ensino superior completo na área. SERRALHEIRO (8038791): Exercer a função de serralheiro, ter experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. SERRALHEIRO (8048456): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio. SERRALHEIRO II (8052494): Necessário possuir certificação em soldas. Efetuar serviços de soldagem em geral, construção e montagem de estruturas, armações, operar máquinas como dobradeira, furadeira de coluna, serra de fita e esmeril. Vaga masculina. Ensino médio completo. TERAPEUTA OCUPACIONAL (7974091): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em Fonoaudiologia. TRABALHADOR RURAL (8016670): Executam diversos trabalhos da área florestal, herbicida costal, adubação, plantio e capina manual. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B VENDEDOR (8054368): Necessário possuir experiência em vendas a varejo. Comprovação em carteira ou carta de referência. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (8004248): Responsável pelo atendimento aos clientes, efetuar negociação nas vendas, prazos e descontos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (8054368): Experiência em vendas e a varejo com comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS (8040913): Será um diferencial ter experiência com vendas e atendimento ao público. Não exige experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (25/11/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 22/11/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.