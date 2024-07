Festival de Circo: ICA apresenta espetáculo no Parque dos Ingás

Na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, o Parque dos Ingás de Mogi Guaçu será palco do Festival de Circo do ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente). Em Mogi Guaçu, o evento Encontro de Circo e Espetáculo: Casasa, da Cia Kawa de Campinas, está agendado para acontecer no período das 10h ao meio-dia. A entrada é gratuita.

O ICA, que tem sede em Mogi Mirim com atuação em Mogi Guaçu, promove o Festival de Circo no período de 29 de julho a 3 de agosto, sendo a maioria das atividades promovidas na cidade vizinha, conforme programação no link https://icacircus.projetoica.org.br/#programacao.

Em 2023, a Secretaria Municipal de Educação de Mogi Guaçu firmou parceria com o ICA e, atualmente, 500 crianças da rede municipal de ensino são atendidas pelo projeto, sendo 140 da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), do Jardim Santa Terezinha, o Caic, 120 da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Ubirajara Ramos, do Parque Residencial Ypê Amarelo, 80 da CEI (Centro de Educação Infantil, Ernest Mahle, do Jardim Ypê Pinheiro, 120 do CEI Profª. Therezinha Perez, e 40 do CEI Maria Therezinha Boretti de Almeida, do Parque Residencial Ypê Amarelo.

Nas escolas, os alunos participam de oficinas circenses, dança, música, educação social, informática, entre outras atividades promovidas sempre no contraturno escolar. Os estudantes que participam do projeto vão ser levados ao Parque dos Ingás na sexta-feira, para poderem assistir ao espetáculo.