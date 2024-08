Sabor e Tradição: Receita de torta de limão para surpreender no lanche da tarde

Nada melhor do que uma sobremesa clássica e refrescante para alegrar o lanche da tarde. A torta de limão é uma escolha perfeita para quem busca um doce equilibrado, que combina a cremosidade do recheio com o toque ácido do limão e a crocância da massa. Ideal para servir em ocasiões especiais ou para adoçar o dia a dia, esta receita é simples de preparar e garante um resultado irresistível. Confira a seguir como fazer essa delícia em sua própria cozinha.

Receita de Torta de Limão

Ingredientes:

Para a Massa:

200g de biscoito maisena

100g de manteiga derretida

Para o Recheio:

1 lata de leite condensado

1/2 xícara de suco de limão (aproximadamente 3 a 4 limões)

Raspas de 1 limão

1 lata de creme de leite sem soro

Para o Merengue:

3 claras de ovo

1 xícara de açúcar

Modo de Preparo:

Preparar a Massa: Triture os biscoitos maisena no processador ou liquidificador até obter uma farofa fina.

Misture a farofa de biscoito com a manteiga derretida até formar uma massa homogênea.

Forre o fundo e as laterais de uma forma de torta com fundo removível, pressionando bem para compactar.

Leve a forma à geladeira por aproximadamente 30 minutos. Fazer o Recheio: Em uma tigela, misture o leite condensado, o suco de limão e as raspas de limão até obter um creme liso.

Acrescente o creme de leite sem soro e misture delicadamente até incorporar completamente.

Despeje o recheio sobre a massa de biscoito já fria e espalhe uniformemente. Preparar o Merengue: Em uma batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes.

Adicione o açúcar aos poucos, batendo continuamente, até obter um merengue brilhante e com picos firmes. Finalizar a Torta: Cubra o recheio de limão com o merengue, espalhando bem e formando picos decorativos com as costas de uma colher.

Pré-aqueça o forno a 180°C e leve a torta para assar por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que o merengue esteja levemente dourado.

Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar e servir.

Dicas para Servir:

Para um toque extra de sabor, decore a torta com raspas de limão sobre o merengue.

Sirva gelada para realçar a refrescância do limão.

Acompanhe com uma xícara de chá ou café para um lanche da tarde perfeito.

Curiosidade:

A torta de limão é uma sobremesa popular em muitas culturas e possui diversas variações ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum encontrar a “Key Lime Pie”, feita com limões específicos da região da Flórida. Independentemente da versão, a combinação de sabores do limão com a cremosidade do recheio e a leveza do merengue faz desta torta uma verdadeira paixão internacional.