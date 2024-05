Prefeitura realiza inscrições de processo seletivo para preenchimento de 21 vagas de cozinheiro/merendeiro

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, irá realizar nos dias 3 e 4 de junho as inscrições para o processo seletivo simplificado para contração de cozinheiro/merendeiro. Ao todo, serão 21 vagas para preenchimento no serviço público do município. A prova objetiva para a seleção será no domingo, 9 de junho. O edital completo deste processo seletivo já está disponível no site da Prefeitura, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, desta quarta-feira, 29 de maio.

As inscrições serão efetuadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, no número 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O salário será de R$ 1.511,30 para 44 horas semanais e o nível de escolaridade exigido é até o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª séria do primário).

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter sido demitido por justa causa por entidade ou órgão público federal, estadual e municipal, possuir aptidão física e comprovar na época da contratação, os requisitos para o exercício do emprego.

Os documentos para a inscrição são cópia legível do RG, CPF, título de eleitor (com comprovante da última eleição de 2022), justificativa da Justiça Eleitoral ou certidão de quitação eleitoral, comprovante do serviço militar (homens), certificado de comprovação de escolaridade, além de comprovante de residência e de endereço eletrônico ativo (e-mail) para contato.

Os interessados que possuírem comprovantes de experiência no ramo e de cursos de aperfeiçoamento na área de alimentação também podem apresentá-los. E é requisito fundamental, o candidato comparecer no local, no período e horário indicados pelo edital e preencher a ficha de inscrição. E para efetivar a inscrição, o candidato deverá estar munido de cédula de identidade, assim como, com as cópias dos documentos descritos no edital.