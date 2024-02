Prefeitura inicia aterramento e compactação das cabeceiras da nova ponte da Avenida Brasil

A Prefeitura deu início aos serviços de aterramento e compactação das cabeceiras da nova ponte da Avenida Brasil. Esta etapa da obra, iniciada nesta semana pela margem direita do Rio Mogi Guaçu, é parte essencial do projeto de construção, porque irá garantir a integração completa com o entorno do monumento e, assim, oferecer condições ideais para o tráfego seguro de veículos e pedestres. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O engenheiro da Pasta, Pedro Luís Mendes de Sousa, explicou que o aterramento e a compactação das cabeceiras da nova ponte fazem parte de uma etapa crucial para a integração com a estrutura da ponte de concreto. “Desta forma, iremos proporcionar um acesso seguro e estável para todos que irão utilizar diariamente uma das vias mais importantes do sistema viário da cidade”, disse.

Segundo ele, a finalização desta etapa tem previsão de acontecer até o final do mês em ambas as margens. “Se o cronograma ocorrer dentro do planejado e as condições climáticas favorecerem, conseguiremos inclusive executar a laje de transição da via com a ponte nova”, falou.

A nova ponte da Avenida Brasil está sendo construída com pilares de sustentação e 28 vigas longarinas que já foram colocadas dentro do Rio Mogi Guaçu, sendo 14 delas em cada lado da margem do rio. Recentemente, o monumento recebeu a estrutura de gabiões que servirá de contenção de apoio da cabeceira para impedir, no futuro, que ocorram erosões que possam danificar o asfalto, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

Entre os serviços finalizados estão a concretagem das transversinas estruturais que compõem a superestrutura da ponte e que têm a função de elevar a rigidez transversal do monumento, assim como, o tabuleiro responsável pelo suporte de sustentação para facilitar a travessia e tráfego de veículos. Além disso, também estão concluídas as juntas de dilatação, que são os elementos do tabuleiro que irão vedar as fendas que permitem a movimentação das estruturas, sendo componentes construtivos essenciais para garantir a integridade e a durabilidade da nova ponte.

Sob a gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, o município reafirma o compromisso em investir em obras que promovam o desenvolvimento urbano. “Nesse momento, reitero a importância da compreensão e colaboração da comunidade durante o período de execução desses serviços. Estamos empenhados em realizar essa obra de forma eficiente, visando sempre a segurança e o bem-estar de todos”, comentou o chefe do Executivo.