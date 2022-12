Prefeitura abre inscrições para grupos interessados em participar do Carnaval 2023  

A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para selecionar até cinco grupos, blocos ou entidades para participarem do Carnaval Família – Guaçu Folia 2023. A pasta disponibilizará cerca de R$ 5 mil para premiar dois grupos vencedores do evento. Os selecionados irão participar do Guaçu Folia nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023, respectivamente, sábado e domingo de Carnaval, a partir das 16 horas no palco do Parque dos Ingás, no Centro.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 16 de janeiro de 2023 somente por meio de preenchimento de formulário online disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgB_eNFQbQB843oHBvRMUt65ksaslGKzf4k2mB16rq9BIftQ/viewform. O edital completo encontra-se no link: bit.ly/guacufoliablocos.

Ao todo, serão três modalidades para grupos, blocos ou entidades. Há uma vaga para Bloco Infanto-Juvenil para participantes com até 14 anos de idade, duas vagas para Bloco Adulto com instrumentos musicais para integrantes com idade acima de 15 anos e duas vagas para Bloco Adulto sem instrumentos musicais também para participantes acima de 15 anos de idade.

O vencedor da modalidade Bloco Adulto com instrumentos irá receber R$ 3 mil e o da categoria Bloco Adulto sem instrumentos musicais o prêmio é de R$ 2 mil. É importante destacar que a modalidade Bloco Infanto-Juvenil não será premiada em dinheiro. A Secretaria de Cultura também irá conceder certificado de participação e troféu para a todos os selecionados, além de medalha para as premiações individuais.

“Na modalidade Bloco Infanto-Juvenil será obrigatória a autorização por parte dos pais, que deverão acompanhar os integrantes durante o evento. Os pais ou responsáveis legais deverão usar uma vestimenta de identificação na cor branca ou neutra”, explicou o secretário de Cultura, André Sastri.

Para os demais grupos será obrigatório no ato das inscrições online apresentar duas candidatas para o Concurso de Rainha do Carnaval e dois candidatos para o Concurso de Rei Momo. “Os cinco grupos, blocos ou entidades selecionados receberão um kit para participarem do evento. Em breve, a data de entrega dos kits será definida pela Secretaria Municipal de Cultura”, disse Sastri.

Cada selecionado receberá um kit contendo os seguintes itens: 100 abadás em tamanho único, em conformidade com a modalidade escolhida, 50 pacotes com 10 rolos de serpentina, 200 pacotes de 120 gramas de confete e 100 apitos de plástico. O uso dos itens também será obrigatório nos desfiles dos blocos durante os dois dias de evento.

“As vestimentas dos concorrentes do concurso serão de responsabilidade dos participantes, utilizando-se do abadá como parte do kit fornecido pela Secretaria de Cultura que identifique o bloco, como, por exemplo, shorts para as mulheres e calça ou bermuda para os homens. Os vencedores do concurso terão o compromisso de permanecerem no recinto durante a realização do evento”, frisou o secretário.

O percurso do desfile será a partir da concentração no espaço entre o prédio da Pizzaria e Restaurante dos Ingás e Faculdades Integradas Maria Imaculada, passando pela Travessa Tristão Ferreira dos Santos até chegar em frente ao palco do Parque dos Ingás.

“Cada bloco terá 30 trinta minutos para efetuar coreografias e evoluções desde o início de seu trajeto até a finalização de seu horário e todo e qualquer atraso será penalizado com um ponto por minuto. O transporte e a retirada dos instrumentos e outros equipamentos ou objetos serão de responsabilidade do bloco participante”, enfatizou André Sastri.

A comissão julgadora do Carnaval Família – Guaçu Folia 2023 será composta por cinco membros, sendo três integrantes da Secretaria Municipal de Cultura e dois da sociedade civil, que serão os responsáveis pela pontuação e julgamento das ações desenvolvidas pelos grupos. A comissão julgadora poderá desclassificar inscrições ou participações que denotem, implícita ou explicitamente, algum tipo de preconceito de conotação sexual, religiosa, político-partidária, de interesses particulares ou que atentem ao pudor ou à moral pública ou privada.