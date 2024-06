Pedalinho será reaberto após instalação de nova iluminação em LED e revitalização

O prefeito Rodrigo Falsetti vai entregar a nova iluminação em LED do Parque José Chiorato, conhecido como Jardim dos Lagos e Pedalinho, no Jardim Novo II. O local está de cara nova após uma força-tarefa promovida pelas Secretarias Municipais envolvidas, como de Obras e Mobilidade (SOM), Serviços Municipais (SSM) e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA). Um evento agendado para a próxima terça-feira, dia 2 de julho, às 17h, vai marcar a entrega do espaço totalmente revitalizado.

“A entrega da nova iluminação do Pedalinho e sua revitalização é uma alegria enorme para nós, porque aquele espaço é um dos mais bonitos da cidade e deve ser frequentado pelas famílias, pelas pessoas que queiram aproveitar o parque para o lazer e também para a atividade física. Abrimos ele para que a população nos ajude a conservar o local sempre limpo e organizado, para que todos desfrutem do espaço como deve ser, agora, totalmente iluminado e mais seguro”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

As muretas e os postinhos com alambrado, que cercavam o local, foram retirados. O espaço ficará totalmente aberto, com acesso da população e as Forças de Segurança terão o acesso facilitado. Apenas na região da residência do caseiro do local que ficará com alambrado. O trecho entre a casa do caseiro, na Rua Marli Aparecida Leme, até a esquina com a Rua José Roberto Assenço, ficará fechado.

Além da nova iluminação em LED e da retirada do alambrado que cercava o Pedalinho, uma ação conjunta foi promovida em toda a área e diversas melhorias foram feitas, como poda das árvores, rebaixamento das copas e limpeza de toda a área. Os bancos foram reformados e lixeiras instaladas. O playground existente também passou por manutenção. “Há décadas esse espaço ficou sem iluminação e, agora, ganha nova tecnologia em LED nesse local de mais de 65 mil metros quadrados. Teremos um parque aberto e convidamos a população a visitar esse local”, finalizou o prefeito.