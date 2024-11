PAT divulga 146 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (04)

146 Vagas distribuídas em 71 ocupações

AÇOUGUEIRO (7972736): Retalhar as peças conforme necessidade, atendimento balcão, limpeza e ordem dos equipamentos de trabalho, acompanhar recebimento da carne, armazenar carne para evitar deterioração, manter organização para garantir qualidade e higiene dos produtos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AÇOUGUEIRO (8013726): Responsável por cortar e embalar as carnes. Manter limpeza do local. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. AJUDANTE DE OBRAS (8017718): Trabalhar em construção civil. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (8018973): Necessária experiência como servente de obras. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PINTOR (7983659): Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTORES (8004009): Trabalhar com recarga de extintores. Serviço pesado. Não necessita experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. ARRUMADEIRA DE HOTEL – SERVIÇOS GERIAIS (8003286): Exercer a função de serviços gerais dentro de hotel. Disponibilidade de escala 6×1. Idade entre 25 e 45 anos. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho para conseguir cumprir horário, ou morar próximo à avenida Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: A ou B para se locomover até o trabalho. AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ (8001838): Atuar como auxiliar administrativo, desejáveis cursos na área administrativa. Idade mínima 18 anos. Trabalhar 4 horas diárias. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência, porém noção e cursos na área será um diferencial. AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E VENDAS (8018042): Realizar atendimento inicial dos clientes que buscam a gerência, orientar e direcionar para os setores, recepcionar os fornecedores e direcionar as compras para os líderes de cada setor, auxiliar a gerência na elaboração de relatórios, planilhas, gráficos, levantando e digitando dados. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE DEPÓSITO (8018037): Recebimento, organização e armazenamento de mercadorias do estoque. Carga e descarga do caminhão. Manter organização e limpeza do depósito e piso da loja. Disponibilidade para atuar em escala 6×1, das 08h às 16h20m. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA (8017954): Atendimento ao cliente, autorização de cancelamento de compras, verificar e autorizar divergência de preço no sistema PDV, realizar sangria/fechamento de caixa, apoiar a liderança nas rotinas de indicadores de RH, escalas de folgas e controle de férias. Garantir a organização do setor. Escala 6×1, das 15h às 23h10m. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LABORATÓRIO (8019209): Necessário estar com CRQ ativo. Profissional irá monitorar ordens de produção, fichas de análise, lançamento de informações no sistema, recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias, gerar solicitação de compra, preparo e envio de amostras/produtos, calibração de equipamentos, auxílio em análises, elaboração de relatórios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo / Técnico em Química. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (8004725): Realiza higienização interna dos veículos. É o profissional voltado para a higienização e a conservação dos ambientes. Realiza a varrição, lavagem, remoção de lixo, limpeza de banheiros. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. AUXILIAR DE LIMPEZA (8018901): Limpeza de áreas comuns, banheiros, vestiários, áreas externas, atuar com EPI´S e equipamentos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8019244): Efetuar carga e descarga das mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada. Auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE PEDREIRO (7983573): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LINHA DE PRODUÇÃO (8004374): Responsável pelas atividades: carregar e descarregar caminhão, selecionar frutas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. BALCONISTA (7985965): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Responsável pelo atendimento ao público, preparação de alimentos, organização do local de trabalho. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. BORRACHEIRO (815602): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas, alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CALDEIREIRO (8015156) – Vaga temporária -90 dias. Trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir domínio em estruturas metálicas, conhecimento em desenho técnico, experiência na fabricação, montagem e reparos de grandes recipientes de estrutura metálica, como tanques, reservatórios e outros recipientes de chapa de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferroso. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CARTAZISTA (8017907): Desenvolver e elaborar manualmente e com a utilização de máquina de acordo com a demanda estabelecida pela gerência comercial, afixar cartazes e banners de acordo com padrão estabelecido pela área de MKT e comunicação visual, executar funções correlacionadas visando o bom desempenho da filial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CONFERENTE DE MERCADORIAS (8017974): Conferir entradas de mercadorias no depósito da loja quanto a preço, quantidade e código de barras, fazendo inspeção visual, e apresentando as falhas para liderança e projetos de melhorias. Sinalizar problemas no recebimento de mercadorias, cadastrar novos produtos e códigos. Responsável pelas etiquetas de código de barras e preços, auditorias de etiquetas, organizar setor. Executar funções correlacionadas visando o bom desempenho do setor e da unidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONTROLADOR DE ACESSO (8014606): Informática básico, ter boa comunicação, atendimento ao público. Ensino médio completo. Sexo indiferente. CNH: B. COZINHEIRO EM RESTAURANTE (8019248): Início imediato. Responsável pela preparação de pratos quente e frios, seguir as orientações, garantir a qualidade, apresentação dos alimentos, manter a organização e higiene. Ter experiência na função por no mínimo 3 meses em carteira ou carta de referência. Trabalhar em escala 6×1. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo ou não. CHAPISTA (813669): Responsável pelo preparo de carnes na chapa. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (7974610): Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO – MEIO OFICIAL (7862286): Atuar como meio oficial de eletricista. Instalação e manutenção de sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS (8017726): Necessária experiência comprovada na função. Cursos na área. Conhecimento em climatização. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. FONOAUDIÓLOGO (7974086): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em fonoaudiologia. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8006118): Funilaria e pintura de caminhões. Ter conhecimento na área. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): FUNILEIRO DE VEÍCULOS (8015626): Realiza serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e laterais amassadas. Faz reparo e instalação de peças e elementos diversos e chapas de metal. Reservatórios e outros recipientes de chapas de aço, atua com recorte, modelagem e trabalho de barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB GARÇOM (8019177): Início imediato. Zelar pelo atendimento de excelência, boa comunicação, capacidade de trabalhar em equipe, atender pedidos, servir pratos e bebidas. Experiência na função por no mínimo 3 meses em carteira ou carta de referência. Trabalhar em escala 6×1. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo ou não. INSTALADOR DE ALARMES E SISTEMAS DE SEGURANÇA (7931787): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimentos das NR’S -11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7862059): Profissional irá instalar sistemas de segurança como: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. JOVEM APRENDIZ EM AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8009577): Auxiliar em rotinas administrativas. Demais atividades oriundas a função. A partir de 18 anos Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. JOVEM APRENDIZ EM AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (8009504): Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral. Demais atividades oriundas a função. A partir de 18 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. LAVAGEM DE ÔNIBUS (8009210): Responsável pela lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans, com VAP e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D, desejável não obrigatório. LAVADOR DE VEÍCULOS (8015640): Atua com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir meios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MECÂNICO DE CARRETA (8015810): Responsável pela manutenção corretiva e preventiva em carretas, revisão de suspensão, freios e sistema de ar, revisão de cubo de roda e troca de rolamento e reparo, troca de reparo 5º roda. Vivência na área. Disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (8015230): Exercer a função de atendente de monitoramento, informática básico, ter boa comunicação, atendimento ao público. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Experiência na função. CNH: B. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7987441): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MONTADOR DE HIDRANTE (8019051): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Ter disponibilidade para viajar quando necessário. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7974281): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE VAN (8008752): Realizar o transporte de pessoas. Inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (8008579): Realizar o transporte de pessoas. Inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE ÔNIBUS (8008663): Realizar o transporte de pessoas. Esse profissional precisa saber inspecionar as condições do veículo, como elétrica, pneus, mecânica e abastecimento de combustível. Ter carteira de habilitação na categoria que atua, conhecimento das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, ser uma pessoa atenta e cuidadosa, curso de transporte coletivo atualizado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D OPERADOR DE CAIXA (8006694): Vaga Temporária de 30 dias. Ter experiência na função de operador de caixa. Escala 6×1 (14h as 22h). ensino fundamental completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8019196): Profissional responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Além disso, é sua função zelar pelas boas condições desse transporte, garantindo seus uso com segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (8011320): Local de trabalho Mogi Mirim. Operador de produção, realizando a operação do painel do britador e auxiliando quando necessário na manutenção das correias, desenroscar pedras, limpeza e manutenção do equipamento. Experiência como operador de máquinas de comando CNC, painéis e máquinas industriais em geral. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (8018020): Fabricam produtos em ráfia, preparam matérias primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos, como alça, fundo e corpo. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e prevenção ambiental, manter o local limpo e organizado. Carimbam peças utilizando impressora. Desejável experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. PEDREIRO (8017668): Trabalhar em construção civil. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7983668): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR DE OBRAS (7983541): Necessário possuir conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. RECEPCIONISTA ATENDENTE (8000087): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ter informática intermediária e disponibilidade de horários. Recepcionar e direcionar as ligações telefônicas para os devidos ramais. Receber malotes de fora e direcionar aos responsáveis. Receber as correspondências, separar e encaminhar aos destinatários, recepcionar os visitantes da empresa prestando as informações solicitadas e direcionar para os responsáveis quando for o caso. Demais atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB RECEPCIONISTA DE HOTEL (8003161): Ter conhecimento em rotina de recepção de hotel será um diferencial, ter Excel, disponibilidade de escala 6×1. Idade entre 25 e 45 anos. Ter veículo próprio para se locomover até o trabalho para conseguir cumprir horário, ou morar próximo à Avenida Mogi Mirim. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: a ou B para ir até o trabalho ou residir próximo à Avenida Mogi Mirim. REPOSITOR DE FRIOS (8017868): Responsável por auxiliar nas atividades dos departamentos de perecíveis, como realizar preparações dos produtos que serão expostos nos balcões de vendas, reabastecer parte de frios e dar suporte necessário ao bom andamento da área, atendimento ao cliente, escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. REPOSITOR DE HORTIFRUTI (8017889): Transportar mercadorias do depósito e sala de recebimento de frios para o setor de hortifruti com utilização de paleteira hidráulica. Realizar limpeza superficial das bancas e abastecer os produtos. Realizar a auditoria das etiquetas bem como da validade das mercadorias. Atender clientes e realizar a pesagem. Manter o setor organizado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. REPOSITOR DE LOJA (8017982): Repor mercadorias defeituosas e embalagens violadas da área de vendas, além de produtos com data de validade próxima ao vencimento. Manter o padrão de exposição das mercadorias nos setores de atuação, observando o sortimento adequado, organizar e armazenar produtos no estoque de maneira eficiente. Acompanhar e realizar contagem de produtos nas áreas internas e externas do departamento durante os dias de inventário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS (8006728): Vaga temporária de 30 dias. Responsável por repor mercadorias, organizar, precificar e limpar. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Escala 6×1 (14h as 22h). SERRALHEIRO (8015182) – Vaga temporária de 90 dias. Trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Experiência com fabricação de estruturas metálicas, conhecimento em desenho técnico, domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis, conhecimento em soldas. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. SUPERVISOR DE OPERAÇÕES (7996092): Responsável pelo recebimento de mercadorias, organização depósito, trocas etiquetas, carregar carro do cliente, conferência nota fiscal e recebimento de fornecedores. Vaga masculina. Ensino superior completo. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (7984874): Realizar atendimentos, com empatia, presteza e agilidade. Habilidades para atendimentos de urgência e emergência, realizar exames e agendamentos conforme PCMSO, executar rotinas operacionais de enfermagem e administrativas, supervisionadas pelo enfermeiro, vinculadas aos processos de sua área de atuação. Desejável experiência em urgência e emergência. Coren ativo do estado de SP. Sexo indiferente para a vaga. Ensino Técnico em Enfermagem ou Superior em Enfermagem do Trabalho. CNH: AB TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR (8006708): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho. Realizam diagnóstico da situação de SST da instituição. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Sexo indiferente para a vaga. Ensino técnico em Segurança do Trabalho. TERAPEUTA OCUPACIONAL (7974091): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em Fonoaudiologia. TRABALHADOR RURAL (8016670): Executam diversos trabalhos da área florestal, herbicida costal, adubação, plantio e capina manual. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B VENDEDOR DE SERVIÇOS (7972291): Vendedor de serviços porta a porta. Possuir boa comunicação. Com ou sem experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7989577): Prospectar clientes e vender produtos em Agropecuárias, PetShops e clínicas veterinárias. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: A VENDEDOR INTERNO (8004248): Responsável pelo atendimento aos clientes, efetuar negociação nas vendas, prazos e descontos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7955027): Experiência em vendas e a varejo com comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONTROLADOR DE ACESSO (8009742): Fiscalizar a entrada e saída de veículos e pessoas, direcionar e orientar quanto as dúvidas e necessidades, realizar cadastros, entre outras atividades do setor. Conhecimento em Excel. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (04/11/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas atualizadas em: 01/11/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

