Mulher morre atropelada na Rodovia SP 342, região do Ypês

Uma mulher morreu após ser atropelada na Rodovia SP-342, em Mogi Guaçu (SP), no final da noite de sábado, dia 2.

O acidente ocorreu por volta de 23h30, no Km 172, sentido Leste, entre os bairros Parque Cidade Nova e Jardim Ypê II. A vítima, uma mulher, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Equipes da concessionária responsável pela pista (Renovias), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar de área e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionadas para o atendimento. A vítima teve o óbito confirmado. A identidade não foi divulgada.

De acordo com informações da CCI Artesp, o condutor de um veículo Chevrolet/Celta trafegava sentido leste pela faixa 02, quando no quilometro 172, veio a atropelar uma mulher que cruzava a rodovia sem os devidos cuidados, em seguida, outro veículo chocou-se contra o corpo da vítima que estava sobre a faixa de rolamento. O celta parou no acostamento, já o outro carro evadiu-se do local do acidente. Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos.

O local do acidente foi sinalizado e preservado para a realização da perícia. O corpo foi removido até o necrotério da Santa Casa, e posteriormente, deverá ser encaminhado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML) em Campinas (SP). Às circunstâncias do acidente serão investigadas.