Cemitérios municipais vão funcionar das 6h às 18h neste Dia de Finados

Como tradicionalmente ocorre, o Dia de Finados, neste sábado, dia 2 de novembro, vai movimentar os cemitérios municipais de Mogi Guaçu. A Secretaria de Serviços Municipais estima um movimento acima da média por conta da data. No cemitério da Praça da Bíblia são esperados em torno de cinco mil visitantes, e no cemitério do Jardim Santo Antônio, outros oito mil visitantes.

Os dois cemitérios estarão abertos das 6h às 18h com equipes de plantão para o atendimento do público. Nos últimos dias, equipes da SSM reforçaram os serviços de limpeza e manutenção nos dois cemitérios municipais. No cemitério do Jardim Santo Antônio, a SSM disponibiliza o telefone 3851-7663 para informações.

As igrejas católicas promoverão missas nos dois cemitérios. Na Praça da Bíblia, serão duas celebrações e elas estão agendadas para às 8h e às 10h. Já no Jardim Santo Antônio, serão quatro celebrações: às 6h30, 8h, 10h e 16h.