Estrada Policarpo Albino Canato recebe sinalização de trânsito

Nesta quinta-feira, 10 de outubro, a Administração Municipal, por meio do Departamento de Trânsito, concluiu os serviços de pintura de sinalização de solo da Estrada Policarpo Albino Canato, no Cidade Nova Mogi Guaçu, antigo Limoeiro, na Zona Leste.

A via ganhou ainda a sinalização da nova ciclovia, recentemente, contemplada com a implantação de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica em 790,50 metros lineares de extensão, sendo ela a principal via de acesso do bairro. “A sinalização de uma nova rua é responsabilidade da Administração e tem como objetivo garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

A sinalização é importante para orientar motoristas e pedestres”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti. Antes da sinalização de trânsito e do asfalto, a Estrada Policarpo Albino Canato recebeu a aplicação de massa asfáltica da nova infraestrutura do acostamento, sendo executado em 1.633,43 m² do lado direito da via no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu e ainda o serviço de drenagem e de instalação de galerias.

Nova infraestruturaA implantação de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica em vias do Cidade Nova Mogi Guaçu segue em ritmo acelerado. Nesta semana, a Prefeitura continua o trabalho na Rua Argino Mendes, que será contemplada com 370 metros lineares de asfalto e implantação de boca de lobo, além da reconstrução do sarjetão situado no meio desta via. Entre os serviços previstos estão os reparos do macadame hidráulico e da brita graduada simples (BCG), que servirão para estabilizar e recompor a base do solo, para que, na sequência, a Rua Argino Mendes possa receber a novo recapeamento asfáltico. O trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). Também serão beneficiadas com melhorias no Cidade Nova Mogi Guaçu, a Rua Reinaldo da Silva Moreira com 200 metros lineares de nova malha e a Avenida Nova Mogi Guaçu com o recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluirá o entorno da praça, que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada. E, por último, a Rua Antonio da Silva Leme será contemplada com 92 metros lineares de recapeamento asfáltico, enquanto a Rua Luiz de Souza Mello com outros 68,23 metros lineares de novo asfalto. O serviço faz parte do pacote de melhorias de mobilidade urbana que irá atingir cerca de 1,9 km em seis ruas do bairro.