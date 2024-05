O Guaçuano Alisson Viana está no “Canta Comigo” do Rodrigo Faro Na Record

Neste domingo, 02/06 à partir das 18h00 o guaçuano Alisson Viana estará se apresentando no Canta Comigo do Rodrigo Faro, na Record.

O programa desde a primeira apresentação já é eliminatório, que é decidido por 100 jurados quem vai para final, semi final e repescagem.

Quem conseguir com que os 100 jurados cantem, vai direto para a final. As maiores notas ficaram no pódio, que é preenchido por três participantes que atingiram as maiores notas durante a apresentação. Serão 10 participantes que estarão brigando pelas vagas e já foram 7 programas exibidos até aqui. Esse em que nosso guaçuano irá participar será o 8º e encerrará a fase eliminatória para iniciar as outras etapas, entre elas: Repescagem, Semifinal e Final.

Ele já participou de 2 programas em rede nacional: Faustão na Band em 2022 no reality “A Hora da Decisão “ e do Programa do Ratinho em 2023 no quadro “De Quem é Essa Voz” e esse será o terceiro dele.

Vamos dar nosso apoio a ele, torcendo e divulgando o máximo possível.