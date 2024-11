Mês de mobilização nacional contra a dengue: Dia D da campanha em Mogi Guaçu será no dia 30

Entre os dias 1º e 30 de novembro, está sendo realizado em todo o país, o Mês Nacional de Mobilização contra a Dengue. A campanha tem como finalidade o controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em decorrência disso, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental (VA), promove diversas ações educativas de enfrentamento ao mosquito.

No município, o objetivo é conscientizar a comunidade guaçuana sobre a importância da prevenção, da hidratação, principalmente, para reforçar a importância da vacinação de crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos contra a doença. “Em novembro, são intensificados os convites para que Estados, municípios e órgãos federais realizem atividades visando informar as comunidades sobre a importância da prevenção e combate ao mosquito”, contou a bióloga e coordenadora da Vigilância Ambiental, Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz.

Em Mogi Guaçu, o Dia D de combate à dengue será no sábado, 30 de novembro, com a realização de um mutirão em cinco bairros. Além disso, uma ação será promovida na Feira Noturna – Sabores da Rua, no Jardim Novo II, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, com a abordagem de pessoas para falar sobre a importância de retirar criadouros dos quintais e sobre a vacina. A campanha conta com a parceria das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Saúde.

Ações

Durante este mês, além das visitas rotineiras de eliminação de criadouros do mosquito nas residências, os agentes de saúde têm acompanhado as equipes de limpeza pública de retirada de galhos e entulhos da cidade, para orientar a população sobre o acúmulo de água neste tipo de material, que é uma das formas mais atrativas para o desenvolvimento do Aedes aegypti.

“Nós estamos seguindo o calendário de retirada de galhos e entulhos da Secretaria de Serviços Municipais. E quando o caminhão passa nos locais determinados, aproveitamos para conversar com os moradores e distribuímos folhetos explicativos sobre as formas de combater a dengue e também para que os pais levem os filhos com idade entre 10 e 14 anos para serem vacinados. Também temos distribuído os folhetos em vários setores públicos e privados e colocamos alguns wind banners em frente à sede da Vigilância Epidemiológica, para chamar a atenção para a campanha nacional”, explicou Cristiana Ferraz.

Ela também pediu que a população colabore com a campanha. “É muito importante que os moradores de cada bairro separem corretamente os tipos de materiais que serão descartados como, por exemplo, colocar os entulhos de galhos e restos de construção de um lado da calçada e os materiais recicláveis e os demais objetos do outro lado sem misturar para facilitar e agilizar o trabalho das equipes envolvidas”, falou.

Dia D

Em Mogi Guaçu, o Dia D de combate e prevenção ao Aedes aegypti será no sábado, 30 de novembro. Nesta data, agentes de saúde e equipes das Pastas envolvidas na campanha estarão em cinco bairros: Jardim Santo Antonio, Jardim Santana e Vila São Carlos, Arruamento Primavera e Parque Cruzeiro, na região da Capela.

“Neste dia, nós faremos um mutirão. O caminhão da SSM vai passar nesses bairros e nós estaremos junto para orientar como a comunidade deve evitar os descartes de galhos e entulho que junte água no material. É de suma importância que a população nos ajude nessa tarefa, que precisa ser diária”, disse a bióloga.

Com a chegada do calor e das chuvas, as ações de combate ao mosquito para evitar sua proliferação devem ser intensificadas. “O Aedes aegypti é uma ameaça à população e, por isso, as ações devem ser bem intensificadas durante o mês de novembro, porque quando volume de chuvas aumenta, facilita a reprodução do inseto”, disse.

Casos

Em 2024, segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, foram notificados 15.131 casos de dengue, sendo 5.281 positivos. Até o momento, a área mais afetada é da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Zona Norte, no Jardim Novo II, com 643 casos confirmados.

Na sequência, está a região da UBS Centro de Saúde, no Centro, com 620 casos e, depois, os postinhos de saúde do Centro Oeste, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, com 466 notificações, e da Zona Zul, no Jardim Itamaraty, com 388 casos confirmados.