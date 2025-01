MEG 2025: Disputa do xadrez será entre os dias 27 e 31 de janeiro, no Ceresc

Entre os dias 27 e 31 de janeiro, acontecerá a disputa da modalidade de xadrez por equipes da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). A competição será realizada no Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos, sempre a partir das 19h.

As 12 equipes inscritas na MEG vão participar da modalidade, sendo elas: Atlético Amigos, Bom Jesus/Massuia Imóveis, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Espaço Liga, Machado Team Combate, Martinho Prado, Ohana, Storms, Unidos da Vila, Vira Copos F.C. e Ypê Pinheiro Futsal.

“Com certeza será o maior campeonato municipal de xadrez por equipes da história de Mogi Guaçu. Ao todo, 88 enxadristas competirão em todos os níveis de jogo, independentemente de sexo e idade e, incluindo, os atletas com deficiência visual. Serão 12 equipes, com sete a oito enxadristas cada uma, disputando o mais tradicional campeonato de xadrez da cidade”, comentou o técnico de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Wendel Assis.

⁠Maratona

A 48ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) começou na noite da última quarta-feira, 22 de janeiro, com a cerimônia de abertura oficial da competição no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A solenidade contou com o tradicional desfile das equipes participantes, acendimento simbólico da pira olímpica, juramento do atleta e ainda a eleição da Rainha da MEG 2025. O título ficou com Giovana Costa Marques, do Espaço Liga.

A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), tem início nesta sexta-feira, 24 de janeiro, com a dança de salão, que acontecerá no salão social do Cerâmica Clube, a partir das 19h. Neste ano, 12 equipes com cerca de 1,2 mil atletas participam da Maratona Esportiva Guaçuana. São 28 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dama, dominó, futevôlei, futsal, handebol, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, poker, pedestrianismo, rainha, skate, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de praia e xadrez.