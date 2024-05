Lucas Oliveira, o escritor Guaçuano autor de “Viajantes do Céu: A era das nuvens”, confirmado no evento Dont Panic em Mogi Mirim

O evento Dont Panic, que ocorrerá no dia 09 de junho de 2024, terá a presença ilustre de Lucas Oliveira, autor do livro “Viajantes do Céu: A era das nuvens”. A obra, que já conquistou a aprovação de 8 editoras para lançamento, é o primeiro volume de uma trilogia que promete revolucionar o gênero literário.

“Viajantes do Céu” narra a saga de exploradores que se aventuram em navios gigantescos para coletar nuvens diretamente do céu, transformando-as em uma bebida que infunde energia, força e coragem. No entanto, o consumo excessivo pode levar ao egocentrismo e à sede de poder, como vivenciado pelo personagem Capitão Bartolomeu Magalhães.

Lucas Oliveira, inspirado por seu amor por filmes e histórias desde a infância, bem como sua fascinação por navios voadores, dedicou anos ao desenvolvimento de sua obra. Com a visão de que “Viajantes do Céu” possa um dia ser adaptado para o cinema, ele escreveu o livro com a intenção de capturar a emoção de uma experiência cinematográfica.

O autor destaca a acessibilidade de sua escrita, projetada para ser compreensível e empolgante, tornando a leitura uma experiência prazerosa para todos. Além disso, o livro aborda temas profundos como família, amizade e questões sociais, refletindo a complexidade do mundo em que vivemos.

Lucas Oliveira traz para sua escrita a riqueza de sua herança cultural, sendo descendente de imigrantes italianos, e sua formação acadêmica em administração e MBA em gestão de pessoas. Seu background diversificado, que inclui um curso técnico em automação industrial e anos de estudo de piano, enriquece sua perspectiva como escritor.

Mogi Guaçu Acontece recomenda “Viajantes do Céu” a todos os entusiastas da literatura e convida os leitores a descobrirem esta obra única. Aproveite a oportunidade para conhecer pessoalmente Lucas Oliveira e adquirir seu exemplar durante o evento Dont Panic. Não deixe de ler “Viajantes do Céu” e embarcar nesta aventura extraordinária.

O livro já foi entregue a personalidades como:

Antônio Fagundes

Carlos Alberto de Nóbrega

Fulvio Stefanini

Matheus Ceará

Instagram para quem quiser conhecer é

@Oficial_lucas_oliveira