Homem é preso após agredir avós, destruir carro e provocar incêndio no Jd. Guaçuano

Na tarde desta segunda (30), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência familiar no Jardim Guaçuano. O chamado, feito pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), relatava uma situação crítica envolvendo lesão corporal, resistência e danos materiais.

Acontecimentos

Por volta das 14h15, os PMs Bardela e Zerneri chegaram ao local e encontraram M. P. S., o autor da agressão, em um estado visivelmente alterado, aparentando estar sob efeito de drogas e álcool. A situação era tensa, com um idoso, avô do agressor, sentado em uma cadeira e um vizinho tentando ajudar a contornar o cenário.

No local, os policiais constataram que M. havia causado destruição em um veículo Ford Ka, que estava completamente amassado e com os vidros quebrados. Além disso, dentro da residência havia uma densa fumaça, resultado de um incêndio iniciado pelo autor, que colocou fogo em várias roupas no corredor da sala. A situação foi controlada por vizinhos antes da chegada da polícia.

Agressões e Prisão

Durante a apuração, a polícia recebeu informações de que a mãe do autor também havia sido agredida e buscou atendimento na Delegacia de Polícia. Quando os policiais tentaram conduzir M. P. S. à delegacia, ele ofereceu resistência física, mas foi contido pela equipe.

A delegada de plantão na Delegacia de Defesa da Mulher tomou conhecimento dos fatos, ouviu a vítima e ratificou a voz de prisão em flagrante por lesão corporal, dano e resistência. O autor foi deixado à disposição da Justiça.