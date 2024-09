Concurso elege Miss & Mister Melhor Idade 2024

No último sábado, 28 de setembro, aconteceu mais uma edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade de Mogi Guaçu. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento ocorreu no Teatro Tupec, do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Rita de Cássia Lopes Goes e José Domingos de Oliveira foram eleitos miss e mister, respectivamente.

Também foram coroadas com os demais prêmios do Concurso da Melhor Idade Eliana Matos de Souza (1ª Princesa), Edina Aparecida Freire Morgon (Simpatia), Silvia Regina da Silva (Glamour) e Maria José Fidalgo (Musa).

“O evento teve como objetivo a valorização dos indivíduos da terceira idade que tanto contribuíram para a formação de nossa sociedade. Verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes para a nossa comunidade”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.



O Concurso Miss e Mister Melhor Idade de Mogi Guaçu 2024 fez parte da agenda de comemorações do Dia Internacional do Idoso, comemorado nesta terça-feira, 1º de outubro. “A data tem a finalidade de promover a conscientização sobre as questões que afetam a terceira idade, além de reconhecer e celebrar as contribuições dos idosos para todos nós”, finalizou Sastri.