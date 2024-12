GCMs encontram e recuperam motocicleta furtada no Santa Cecília

Na madrugada de ontem, dia 18, a equipe da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, pertencente à Inspetoria de Operações Especiais GTAM, realizou uma ação bem-sucedida no bairro Santa Cecília. Durante patrulhamento na localidade, os GCMs Luís e Souza, avistaram uma motocicleta em uma área com pouca iluminação, que apresentava sinais de arrombamento.

Ao se aproximarem da motocicleta, os guardas notaram que a ignição havia sido danificada com o uso de uma faca. A equipe imediatamente realizou uma pesquisa através do sistema CeCom, que confirmou que o veículo era objeto de furto registrado no dia 17 de novembro de 2024.

Com as informações em mãos, a viatura da supervisão foi acionada e, em uma rápida ação, localizou o proprietário da motocicleta. Após as devidas formalidades, o veículo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou as providências necessárias. A motocicleta foi, então, restituída ao seu legítimo proprietário.